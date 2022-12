Farinha de mandioca acumula alta de quase 10,00% neste ano, aponta o Dieese/PA

O preço pelo quilo de farinha de mandioca comercializada em feiras livres e supermercados da capital apresentou alta em novembro, inclusive, figurando como o segundo da lista da Cesta Básica que mais subiu de preço. Com esta nova alta, o produto apresenta reajustes de preços superiores à inflação calculada para este ano (Janeiro-Novembro/2022) e para os últimos 12 meses (Outubro/2021-Outubro/2022). As informações foram divulgadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA.

O órgão pesquisa semanalmente o preço do quilo da farinha de mandioca comercializada em feiras livres e supermercados de Belém. A trajetória de preços médios do produto nos últimos 12 meses não foi uniforme e teve a seguinte disposição: Em Novembro/2021, o quilo do produto custava em média R$ 7,23; encerrou o ano passado (Dezembro/2021) custando em média R$ 7,23. No início deste ano (Janeiro/2022), foi comercializado a R$ 7,07; R$ 7,53 em outubro e, no mês passado (Novembro/2022), o preço se manteve e o produto foi comercializado a R$ 7,92. Com isso no mês passado (Novembro/2022), o preço do quilo da Farinha de Mandioca ficou 5,18% mais cara em relação ao mês de Outubro/2022. Também no balanço comparativo de preços deste ano (Janeiro-Novembro/2022), o produto continua caro e acumula alta de 9,54% contra uma inflação calculada em 5,21% (INPC/IBGTE); já nos últimos 12 meses, o preço da farinha de mandioca também acumula alta de 9,54% contra uma inflação calculada em 5,97% (INPC/IBGE) para o mesmo período, diz Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/PA.

Imagem: Divulgação