Farinha de mandioca ajuda a encarecer a cesta básica no Pará

A alimentação básica continua cara no Pará. No mês passado (Agosto/2021) a cesta básica custou R$ 530,13, comprometendo, na sua aquisição, mais da metade do atual Salário Mínimo de R$ 1.100,00, com a grande maioria dos produtos que a compõem com os preços em alta, entre eles a farinha de mandioca, que passa pela questão sazonal da produção com safra e entressafra, além dos atravessadores, preço de combustíveis etc. A farinha de mandioca, que é muito consumida no Estado do Pará, na verdade, nunca foi barata, embora seja um dos principais ingredientes da alimentação do paraense.



Segundo pesquisa divulgada na manhã desta quarta-feira, 22, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, os preços pelo quilo da farinha de mandioca nos últimos 12 meses, não foram uniformes e tiveram a seguinte disposição: em Agosto/2020, o quilo do produto custava em média nas feiras livres e supermercados de Belém R$ 6,88; encerrou o ano passado 2020 (Dezembro) custando em média, R$ 6,96. No inicio deste ano (Janeiro/2021), o quilo do produto foi comercializado em média a R$ 6,98; R$ 7,16 em julho e, no mês passado (Agosto/2021), foi comercializado em média a R$ 7,17. Com isso, no mês passado, o preço do quilo da farinha de mandioca apresentou uma pequena alta de 0,14% em relação ao preço médio de verificado em Julho/2021. Já nos primeiros oito meses deste ano (Janeiro-Agosto/2021), a alta foi de 3,02% e, nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado girou em torno de 4,22%.



O Estado do Pará continua sendo um dos maiores produtores de farinha. Nos últimos anos, segundo o Dieese/PA o quilo do produto ficou muito caro. As causas destes aumentos no preço da farinha e de outros produtos básicos da mesa dos paraenses são muitas e passam por uma série de fatores estruturais dentro da cadeia produtiva até a comercialização.



A maior quantidade da farinha de mandioca consumida na Grande Belém vem de municípios próximos da capital como Castanhal, Capanema e Bonito, entretanto, mais da metade da produção é ainda artesanal, destaca o economista Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/PA.

