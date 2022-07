Farinha de mandioca, apesar da estabilidade, continua com preços altos

Mesmo subindo menos no primeiro semestre deste ano, o preço pelo quilo de farinha de mandioca comercializado em Feiras Livres e Supermercados de Belém ainda continua caro. O produto é pesquisado semanalmente nesses locais, e, segundo tais levantamentos, a trajetória de preços da farinha nos últimos 12 meses, não foi uniforme e teve a seguinte disposição: Em Junho/2021, o quilo do produto custava em média nas Feiras Livres e Supermercados da Capital R$ 7,16; encerrou o ano passado (Dezezembo/2021) custando em média R$ 7,23, R$ 7,07 em janeiro; R$ 7,21 em maio e, no mês passado (Junho/2022), foi comercializado em média a R$ 7,22.

Com isso, no mês passado (Junho/2022), o preço pelo quilo da farinha de mandioca apresentou uma pequena alta de 0,14% em relação ao preço médio de verificado em Maio/2022. Entretanto, no primeiro semestre deste ano (Janeiro-Junho/2022), o produto apresenta equilíbrio de preço com uma ligeira queda de 0,14%; já nos últimos 12 meses, houve reajuste acumulado de preço de quase 1,00%. As informações constam de pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 18, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA

O Estado do Pará continua sendo um dos maiores produtores da maniva, único ingrediente na fabricação da Farinha. Nos últimos anos, segundo o Dieese/PA, o quilo do produto ficou muito caro. Conforme acentua Roberto Sena, supervisor técnico do Departamento de pesquisas, as causas destes aumentos no preço da Farinha e de outros produtos básicos da mesa dos paraenses são muitas e passam por uma série de fatores estruturais dentro da Cadeia Produtiva até a comercialização.

Acrescenta que a maior quantidade da Farinha de Mandioca consumida na Grande Belém vem de municípios próximos da capital, tais como Castanhal, Capanema e Bonito, entretanto, mais da metade da produção é ainda artesanal. A conclusão é de que mesmo com esta estabilidade nos preços, o quilo da Farinha de Mandioca consumida pelos paraenses ainda continua caro, conclui o economista.

Imagem: Divulgação