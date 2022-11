Farinha de mandioca continua pesando no bolso do consumidor paraense

Em outubro passaedo, o preço pelo quilo da farinha de mndioca consumida pelos paraenses e comercializada em feiras livres e supermercados da capital apresentou estabilidade. Entretanto, nos comparativos de preços deste ano (Janeiro-Outubro/2022) e também dos últimos 12 meses (Outubro/2021-Outubro/2022), o produto ainda apresenta alta de preços. As informações são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA.

O órgão pesquisa semanalmente o preço do quilo da farinha de mandioca em feiras livres e supermercados de Belé. A trajetória de preços médios do produto nos últimos 12 meses não foi uniforme e teve a seguinte disposição: Em Outubro/2021, o produto custava em média R$ 7,22 o quilo; encerrou o ano passado (Dezembro/2021) custando em média R$ 7,23. No inicio deste ano (Janeiro/2022), R$ 7,07; R$ 7,53 em setembro e, no mês passado (Outubro/2022), o preço se manteve e o produto foi comercializado a R$ 7,53.

Com isso, no mês passado (Outubro/2022), o preço pelo quilo da Farinha de Mandioca comercializada na capital apresentou estabilidade em relação ao mês de Setembro/2022. Mesmo assim, segundo o supervisor técnico do Dieese/PA, economista Roberto Sena, no balanço comparativo de preços deste ano (Janeiro-Outubro/2022), o produto ainda acumula alta de 4,15%; já nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado foi de 4,29%.

Imagem: Reprodução