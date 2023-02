Farmácia é assaltada por dupla de ladrões no bairro do Umarizal

Dois homens armados com revólveres assaltaram a loja da farmácia Drogasil localizada na Avenida Senador Lemos com Rua Rom Romuldo de Seixas, no bairro do Umarizal, área nobre de Belém. O crime ocorreu na manhã desta quinta-feira, 09 e foi filmado por imagens dos circuitos de segurança do estabelecimento.

De acordo com informações da Polícia Militar, que segue no encalço dos ladrões, eles fugiram levando dinheiro, em valor não informado, além de vários outros objetos que estavam expostos para comercialização.

Esta é a primeira vez que a loja do grupo Drogasil é assaltada nesse ponto da capital paraense.

Segundo testemunhas, foi uma ação rápida, tendo os bandidos pegado o que queriam e fugido para local incerto e não sabido.

Imagem: Jorge Nascimento/Ronabar