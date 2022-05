Farofa Black leva música regional para Macapá

Sucesso no Pará e no Brasil como um todo, a banda regional Farofa Black realiza show marcante na cidade de Macapá, no estado do Amapá, no dia 28 de junho de 2022, onde vai apresentar o seu novo show “Samba, rock e soul”, que vai ser apresentado ao público pela primeira vez com muitas novidades sonoras que a banda traz ao seu público.

“Trabalhando sempre pra levar algo novo pra galera, é assim que a Farofa Black tenta se manter sempre em alta dentro do cenário musical e cultural não só do Pará, mas do mundo inteiro, espero que a galera goste da pegada, pois vai tentar resumir a nossa identidade musical no show lá em Macapá”, ressalta Rosas.

Dentro da sua pegada musical que tem como objetivo levar a musicalidade, a força e a história da black music, a Farofa Black vem se destacando dentro da cena cultural paraense por ter uma identidade forte e única dentro da atuação da música regional, por trabalhar com um movimento e uma população que historicamente sofre uma espécie de “apagamento social” de suas produções e contribuições para a cultura mundial.

“Todos nós nos identificamos muito com a black music, buscamos adaptar as nossas canções para todos os tipos de público de modo a levar a cultura e a musicalidade dessa galera para o máximo de pessoas possíveis, com muita cultura, conteúdo e musicalidade, ritmos envolventes, fortalecer o movimento mesmo”, pontua.

A Farofa Black já foi premiada duas vezes como sendo a melhor banda do Pará pelo selo Baladas e Badalados do Diário do Pará e o seu líder Renato Rosas, que foi considerado o melhor cantor de samba-black produzido e reverberado com força e talento pelo estado inteiro.

“Me foi uma honra poder receber este título, é como se toda a luta da minha vida, todos os momentos de estudo, dedicação e inspiração fossem retribuídos de volta a mim e para a minha banda é claro, ser nomeada a melhor do Estado em meio a centenas de bandas de qualidade altíssima, é uma honra sem dúvida”, explica Renato Rosas.

Em 2019 a Farofa Black realizou o projeto social “Farofa Black in Favela”, com o apoio da Unicef e Funbel, onde levou para o público a sua assinatura musical que é marcada por ritmos e estilos populares como o brega, o forró, o samba raiz, axé dos anos 1990, funk carioca, carimbó e muito mais.