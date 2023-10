Fãs homenageiam Matthew Perry em frente ao prédio de Friends

O ator Matthew Perry, o Chandler Bing da série Friends, tem recebido diversas homenagens desde a confirmação da morte dele na noite do último sábado (28). Desde então, fãs se reuniram para relembrá-lo ao redor do prédio em Nova Iorque que representava o local onde os personagens principais, entre eles Chandler, moravam.

No local, pessoas de todas as idades deixaram flores, mensagens e tiraram fotos. A primeira vez que o edifício, que fica sobre o restaurante Little Owl, em West Village, apareceu em Friends foi no primeiro episódio da série, que estreou em 1994.

Segundo informações do site TMZ, Matthew Perry foi encontrado em uma jacuzzi na sua casa na região de Los Angeles, tendo aparentemente se afogado. Nenhuma droga teria sido encontrada pela polícia no local. O caso segue sob investigação e a causa da morte ainda não foi divulgada.

Além de interpretar Chandler entre 1994 e 2004, Perry também esteve em filmes como E Agora, Meu Amor? (1997) e Dezessete Outra Vez (2009), um de seus últimos trabalhos relevantes nas grandes telas.

Em 2021, o público pode revê-lo no especial Friends: The Reunion, que reuniu, além do intérprete de Chandler, o elenco do clássico programa: Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt Le Blanc (Joey), David Schwimmer (Ross).

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/YouTube AFP