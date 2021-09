Fãs reclamam após site de vendas do Rock in Rio ficar instável: “Socorro”

As vendas do Rock in Rio 2022 começaram nesta terça-feira (21/9). O site para compra dos tickets, no entanto, apresentou problemas e irritou os compradores, que foram até o Twitter para reclamar da instabilidade.

A venda do Rock in Rio Card, equivalente a um ingresso antecipado, foi iniciada às 19h no site rockinrio.ingresso.com. O fã que adquiri-lo pode definir em qual data pretende usar antes que a venda oficial de ingressos seja aberta ao público em geral, em abril do ano que vem – a escolha de data poderá ser feira de 23 de novembro de 2021 a 1º de abril de 2022.

Cerca de 12 minutos após a venda dos ingressos começar, os internautas subiram a tag “Rock in Rio”, onde reclamaram da instabilidade do site com uma série de memes.

Alguns internautas compararam o site do evento à plataforma do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que apresentou uma série de instabilidades no período de aplicação do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).

Outros, no entanto, imploraram para que fossem redirecionados para a página de compra do ingresso.

Veja as reações:

Rock in Rio

Rock in Rio1

Para 2022, a organização já divulgou nomes do line up do Palco Mundo, como Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira, que se apresentam no dia 2 de setembro de 2022; Post Malone, Marshmello, Jason Derulo e Alok, no dia 3; Justin Bieber, Demi Lovato e Iza, no dia 4; e Dua Lipa e Ivete Sangalo fechando o festival no dia 11. Já no Palco Sunset, as atrações confirmadas são Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat que fazem shows no dia 8.

Pela 6ª edição consecutiva, a Ingresso.com será o parceiro de vendas oficial do festival, que será realizada no site do evento rockinrio.ingresso.com. Para a edição do Rock in Rio Brasil 2022, o valor da entrada será R$ 545,00 (inteira) e R﹩ 272,50 (meia-entrada). O público também poderá realizar a doação de quantas árvores desejar, por meio do Amazonia Live, no qual cada árvore sai por R﹩ 6,50. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito e o valor parcelado em até seis vezes.

Fonte Metropoles