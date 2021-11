Fãs tentam saquear itens da cantora Marília Mendonça após acidente

O avião que vitimou a cantora Marília Mendonça, de26 anos, e mais quatro pessoas, ainda está na região dePiedade de Caratinga, em Minas Gerais.

Neste sábado (6/11), a equipe da Globo foi ao local do acidente e revelou que algumas pessoas tentaram furtar itens pessoais da artista.

Em link ao vivo no “É de Casa”, o repórter Manoel Soares pediu que fãs curiosos não tentem se aproximar da região, pois o Coentro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos(Cenipa) está em fase de investigação para descobrir o motivo da queda da aeronave.

“Eu estava zapeando pelas redes sociais e vi muita gente se perguntando o motivo de o avião ainda estar no local do acidente. Foi ótimo o Manoel ter dito para as pessoas não se aproximarem, pois tem toda uma perícia a ser feita para entender o que aconteceu. Eu não paro de pensar no que o Manoel disse na primeira entrada ao vivo. Ele contou que pessoas tentaram se aproximar do avião para tentar furtar alguma coisa da cantora, uma mala, uma lembrança… mas gente, por favor, além de perigoso, não faz sentido nenhum”,disse Tati Machado, dos estúdios Globo.

Ana Furtado ainda reforçou que os fãs respeitem a família da cantora. Ela deixa o filho Leo, de 1 ano e 10 meses. “Isso é muito triste, não vá até o local, fique em casa. Vá acompanhando por aqui. Nós vamos munir vocês com todas as informações possíveis”, disse a apresentadora.

Fonte: metropole

Foto: reprodução