Fase do inverno trás frutas exóticas e gostosas para as feiras e supermercados de Belém

O chamado inverno amazônico trás uma série de situações para o povo paraense, como as doenças de época, gripe; alagamentos, engarrafametos, quedas de árvores, temporais com ventos fortes etc. Mas também trás sabores, dos mais exóticos, mas tão conhecidos do paraense, as frutas.



Nas feiras livres de Belém, especialmente no Ver-o-Peso, onde, “em se procurando tudo tem”, encontramos a pupunha, o beribá, o uxi, o mari, a mangaba, o taperebá, o muruci, o tucumã e uma infinidade de outras frutas que só se encontra e só se saboreia exatamente nesta parte do Brasil.

Frutos como o tucumã e o açaí até são encontrados em outras partes, como Amazonas e Maranhão, mas não são tão saboreados quanto no Pará.

A pupunha é lavada e cozida apenas com sal e um pingo de azeite. Depois, descascada, pode ser saboreada com farinha ou mesmo com o famoso cafezinho das 3 horas da tarde, o que é tradição, faz parte da cultura paraense, tanto quanto a chuva das 2h da tarde.



É importante esclarecer que, de clima tropical e equatorial, o Pará não tem estações definidas do ano como inverno, primavera, verão e outono. Mas existem duas fases: um que chove mais, que chamamos inverno, e outra que chove menos, que chamamos verão, mas a temperatura mínima é de 22ºC e a máxima pode chegar a 34ºC. Nessa fase mais úmida, é que aparecem os frutos que chegam às feiras e supermercados da cidade.



O que a população reclama, no entanto, é que tais frutas são vendidas a preços bastante altos, muitas vezes impossibilitando sua aquisição em função do baixo poder aquisitivo das pessoas, a maioria, assalariadas, com uma inflação registrada pelo governo, em 2021, de mais de 10%, porcentual este que ultrapassa e muito os reajustes dos produtos, especialmente combustíveis, gás, energia e alimentação básica. Desta forma, não sobra muita coisa para saborear uma fruta tipo o bacuri, cujo preço vai às alturas pela unidade.



Mas, uma coisa é certa: essas frutas trazem toda uma significação, toda uma simbologia e todo um colorido que dá gosto ver quando se vai ao Ver-o-Peso. “Eu economizo um pouco daqui, um pouco dali e levo nem que seja uma ou duas frutas dessas apenas para provar e dizer que comi”, disse Maria de Oliveira Barbosa, 69 anos, professora. Ela disse que se destaca até o Veropa nesssa fase apenas para ver as frutas que tem de novidade, pois gosta de todas, especialmente o uxi, o piquiá e o beribá, este, um dos mais caros. Segundo disse, o piquiá e o uxi, ela saboreia com farinha e uma xícara de café e que vale à pena experimentar.



Imagem: Divulgação