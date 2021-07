Fasepa avalia a agenda de formação dos planos municipais de atendimento socioeducativo

Com o intuito de orientar os municípios paraenses que ainda não têm o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa), por meio da Coordenadoria de Regionalização e Apoio à Municipalização (Cream), encerrou a agenda programada para o primeiro semestre na última quinta-feira (15). A programação faz parte das atribuições de coordenação da política estadual de atendimento socioeducativo pela fundação que visa à orientação dos municípios quanto à responsabilidade da execução das medidas de liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade e pós-medida (egresso).

Segundo a coordenadora da Cream, Tatiane Costa, foram elaboradas agendas externas para 58 municípios e assessoramento presencial em 14 deles. “Em virtude da pandemia, após a mudança de bandeiramento, nós conseguimos chegar em algumas regiões. Os representantes de todos os órgãos que compõem o Sistema de Garantia de Direitos dos municípios foram capacitados e receberam todas as orientações, o passo a passo de como elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo que deve perdurar por 10 anos para ser reavaliado”, explica a coordenadora, ressaltando os resultados desse processo de formação com os profissionais.

Em agosto, a programação irá contemplar os municípios das regiões de integração do Guajará e Guamá, localizadas no nordeste paraense e, em setembro, a Ilha do Marajó será um dos “alvos” da agenda desta ação de fortalecimento dessa política pública. “É uma região que a gente precisa intensificar o trabalho para reduzir a reincidência de atos infracionais e a criminalidade”, enfatizou Tatiane. *Texto de Eduardo Quemel (Ascom / Fasepa).

Por Governo do Pará (SECOM)