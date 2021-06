Fasepa e Fábrica Esperança retomam ‘Polo Produtivo da Socioeducação’

A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa), em parceria com a Associação Polo Produtivo Pará (APPP) Fábrica Esperança, iniciou as aulas dos cursos profissionalizantes, previsto no Projeto Polo Produtivo da Socioeducação deste ano. Agora, além da Unidade de Atendimento Socioeducativo (Uase) Benevides, o projeto chega ao Centro Socioeducativo Feminino (Cesef), no município de Ananindeua, ambos na Região Metropolitana de Belém.

O “Polo Produtivo da Socioeducação”, iniciado no ano passado, já capacitou 30 jovens, sendo 10 em corte e costura industrial, 10 em serigrafia e 10 em culinária básica e panificação. Em 2021, o projeto oferta os mesmos cursos, mas agora incluindo uma turma com oito socioeducandas do Cesef. Em Benevides serão duas turmas, com cinco socioeducandos, que assistirão a 100 horas de aulas, sendo 80 no módulo prático e 20 no módulo social.

Segundo a professora de corte e costura industrial, Caroline Serrão, a capacitação profissional tem o objetivo de estimular a criatividade dos jovens. “O curso é dividido em três módulos, e a gente trabalha modelagem do vestuário, com desenvolvimento de moldes de confecção; desenvolvimento da criação de peças, trabalhando a questão dos insumos dos materiais, colorimetria, e as funcionalidades de cada maquinário. É um curso completo, ao qual a aluna poderá desenvolver até uma própria marca ou trabalhar por conta própria, ou até mesmo uma linha de produção. Fica a critério de cada uma”, informou a professora.

Uma das socioeducandas que faz parte do projeto, com 18 anos e há um ano e 3 meses cumprindo medida socioeducativa de internação, disse que estava ” muito grata e muito honrada em fazer deste curso. Eu estava esperando muito, porque eu sei que com ele vou poder trabalhar lá fora. Acredito que todas as meninas aqui trabalham muito bem em equipe, e eu sei que a gente vai dar o nosso melhor, vamos nos dedicar bastante, não só neste curso, mas em todos que vierem”.

Profissionalização – A Fábrica Esperança e a Fasepa mantêm uma parceria que desencadeia sempre bons resultados, contribuindo para a profissionalização e a capacitação dos socioeducandos, visando ao acesso ao mercado de trabalho.

Oportunidades – O diretor-geral da Fábrica Esperança, Artur Jansen, destacou o trabalho já realizado e o que será executado. “A abertura do Polo Produtivo na unidade do Cesef visa justamente oferecer oportunidade para essas jovens, que hoje estão sendo acompanhadas pela Fasepa. Além dos cursos que estão sendo realizados aqui, posteriormente teremos também, nas unidades que fazem parte do projeto, a produção das camisas escolares do governo do Estado”, informou o diretor.

Segundo Artur Jansen, a equipe da Fábrica Esperança entrará em contato com as que tiveram progressão de medida socioeducativa para o meio aberto nos anos de 2020 e 2021, para participarem dos cursos que serão realizados na Fábrica.

Considerando a importância da profissionalização, prevista no Sistema Nacional do Atendimento Socioeducativo (Sinase), a Fasepa quer expandir o projeto para todas as unidades, na capital e no interior. De acordo com o presidente da Fundação, Luiz Celso da Silva, “temos planos para as outras unidades localizadas em Belém e Ananindeua, e também para levar a Marabá e Santarém”. (Texto: Eduardo Quemel – Ascom/Fasepa).

Por Governo do Pará (SECOM)

Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará

Fonte: Agência Pará