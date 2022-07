Fátima Bernardes: ‘Não preciso declarar publicamente meu voto’

Ao ser questionada se pretendia usar sua figura politicamente para promover algum candidato nestas eleições, a apresentadora Fátima Bernardes afirmou que não precisa “declarar publicamente” seu voto para “ter uma posição clara” do ela pensa. A fala ocorreu durante entrevista ao Roda Viva, nesta segunda-feira (25).

Na ocasião, a entrevistadora Roberta Malta lembrou que, após a saída de Fátima Bernardes do jornalismo, ela se tornou artista por trabalhar diretamente com entretenimento. Malta pontuou considerar relevante que artistas se posicionem politicamente e perguntou se a entrevistada teria a intenção de fazê-lo.

– E agora que você saiu do jornalismo e está 100% no entretenimento, tem um status de artista. A gente sabe a importância de artistas se posicionarem politicamente, ainda mais em um momento como esse que a gente está brigando para retomar a nossa democracia. E ainda tem o Túlio, que é candidato, e que poderia ter um grandessíssimo cabo eleitoral ao lado dele. Você pensa em dar sua voz, seu rosto…? – questionou.

Fátima respondeu acreditar que já fornece seu rosto politicamente no dia a dia, e afirmou considerar que não precisa dizer em quem votará. Ela também lembrou de um episódio que viveu enquanto estava na fila da votação, em um pleito anterior.

– Eu já recebi essa pergunta na fila. Eu fiquei muito triste de ouvir uma moça jovem em uma fila para votar dizer: “Ah, eu não tive tempo de me informar, em quem você vai votar?” Obviamente eu não disse, não é? Eu fiquei triste com aquilo, porque a gente tem que ter tempo para se preparar. É um momento importantíssimo, não é? É um momento que vai definir não só a nossa vida, mas o rumo do país, a vida dos nossos filhos daqui para frente. Eu acho que, de alguma maneira, até por questões de jornalismo que não saem mesmo da gente, eu não preciso dizer, declarar publicamente, o meu voto para ter uma posição clara do que eu penso – avaliou.

Fonte: Pleno News