Fátima e namorado são alvo de críticas por fantasia de carnaval

A fantasia escolhida pela apresentadora Fátima Bernardes e pelo namorado dela, o deputado federal Túlio Gadêlha (Rede-PE), para participar do carnaval de Olinda, em Pernambuco, virou alvo de críticas nas redes sociais neste final de semana. Enquanto a jornalista escolheu se vestir de médica, o namorado estava com roupa de enfermeiro.

– Dra. Bernardes e enfermeiro Túlio nas ladeiras de Olinda. Nessa volta do Carnaval pernambucano depois da pandemia, nossa homenagem aos profissionais de saúde – escreveu.

Na publicação, feita no Instagram, boa parte dos comentários questionaram a escolha das fantasias e disseram não ser brincadeira o fato de os dois estarem fantasiados de médico.

– Brincadeira sem graça, brincando com coisa séria, tão séria que envolve vidas. Precisam na verdade crescer como pessoas isso sim – declarou uma internauta.

Já outros usuários pediram que o casal reforce a importância da liberação do piso salarial nacional da enfermagem, que foi aprovado no Congresso em maio de 2022, mas acabou sendo suspenso em setembro do mesmo ano após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

– Aproveita e reforça a importância do nosso piso viu, porque é fácil se fantasiar de um de nós, mas o difícil é matar um leão por dia – escreveu um usuário no Instagram.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Instagram Fatima Bernardes