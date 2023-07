Faturamento da Frísia no primeiro semestre de 2023 passa de R$ 3 bilhões

Mesmo em um cenário com desafios, o primeiro semestre de 2023 da Frísia Cooperativa Agroindustrial resultou em um faturamento líquido de R$ 3.026 bilhões, número um pouco acima (0,20%) dos R$ 3.020 bilhões do igual período do ano passado. O balanço dos seis primeiros meses foi realizado na última sexta-feira (28/07) em Carambeí (PR), sede da cooperativa, em uma apresentação híbrida para os cooperados do Paraná e do Tocantins. Na ocasião, foi realizada uma explicação detalhada dos negócios, suas produções, comercializações e cenário produtivo para o restante do ano. Amanhã (1o), a Frísia faz aniversário e completa 98 anos.

O presidente da Frísia, Renato Greidanus (foto), destacou que alguns setores foram impactados neste primeiro semestre e lembrou dos juros mais altos no mercado, o que dificulta a obtenção de crédito pelos produtores. No entanto, salientou a força da cooperativa, sua organização e preparo para os desafios. “Vamos continuar unidos. Temos que agradecer o nosso time, os nossos colaboradores, e o esforço dos cooperados”.

O superintendente da cooperativa, Mario Dykstra, detalhou os indicadores do período em todas as cadeias de negócios. Na bovinocultura de leite, os cinco primeiros meses tiveram o preço por litro superior ao mesmo período de 2022, cenário que mudou somente em junho. Assim, a média de precificação em 2023 ficou 12,69% acima em comparação ao período anterior. Somado a isso está a produção: os cooperados da Frísia tiveram uma média diária por produtor acima de 10% frente a 2022. Em volume total, o aumento foi superior a 6%.

Dykstra mostrou um cenário semelhante para a cadeia suinícola, com janeiro a maio deste ano apresentando um preço acima de 2022, mas com junho sendo invertido. A média de preços no semestre foi 2,4% acima que do período anterior. Entretanto, a produção entregue à unidade industrial de carnes, em Castro (PR), caiu 8,62%. Já o faturamento bruto contou com queda de 5,46% em relação a 2022.

CADEIA AGRÍCOLA

O maior impacto na queda dos preços foi na cadeia agrícola, tanto em culturas de verão como de inverno. A saca de 60 kg da soja, que em março de 2022 chegou a R$ 207 terminou junho deste ano em R$ 131. O mesmo com o milho, que em março de 2022 chegou a R$ 103 a saca de 60 kg e terminou junho de 2023 em R$ 55. Cevada e trigo também tiveram queda nos preços.

As áreas de plantio para as safras de verão e de inverno no Paraná estiveram estáveis no comparativo dos semestres. As de verão foram 159.063 hectares (2022/2023) e 160.883 hectares (2021/2022), e as de inverno foram 58.147 hectares (2023) e 59.617 (2022).

NO TOCANTINS

No Tocantins, os preços da saca de 60 kg da soja chegaram a R$ 193 em março de 2022, sendo comercializados em junho de 2023 por R$ 117. A situação se repete com o milho: de R$ 88 a saca de 60 kg para R$ 44, no mesmo período comparativo. Entretanto, a área de plantio no estado apresentará crescimento previsto para a soja (40,6 mil hectares 23/24 frente 35,1 mil de 22/23).

PREÇOS

Nevair Mattos é gerente-executivo administrativo financeiro da Frísia e na apresentação explicou que o setor lácteo teve uma precificação média maior este ano que o anterior, porém, no geral, foi impactado pela queda nos preços de grãos e insumos.

“O primeiro semestre foi desafiador, e também teremos um segundo semestre dessa forma. Mas é importante destacarmos a capacidade de reação e resiliência da cooperativa em momentos desafiadores”, destaca o gerente-executivo.

ANIVERSÁRIO

No dia 1o de agosto, a Frísia completa 98 anos, sendo a cooperativa de produção mais antiga do Paraná e a segunda do Brasil. Neste ano, até o momento, cooperados e colaboradores realizaram ações fundamentais para a melhoria da infraestrutura e da sustentabilidade.

Uma delas é o lançamento do programa Fazenda Sustentável, que promove a busca pelo cooperado por uma propriedade ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente eficiente. Também foi realizada a emissão do primeiro Relatório de Sustentabilidade da cooperativa.

Na produção, pela primeira vez, houve a comercialização de gado macho holandês para a China e a ampliação das unidades de recebimento em Paraíso do Tocantins (TO) e da armazenagem da Unidade de Beneficiamento de Sementes (UBS), em Tibagi (PR).

SOBRE A FRÍSIA

Em 2025, a Frísia completa um século de história. A cooperativa é a mais antiga do Paraná e segunda do Brasil, e tem como valores Fidelidade, Responsabilidade, Intercooperação, Sustentabilidade, Integridade e Atitude (FRISIA). Com unidades no Paraná e no Tocantins, em 2022 produziu 313 milhões de litros de leite, 1,1 milhão de toneladas de grãos, 75,7 mil toneladas de madeira e mais de 30 mil toneladas de carne suína, resultado do trabalho de 1.046 cooperados e 1.190 colaboradores. Para promover o crescimento nos próximos anos, a Frísia desenvolveu o planejamento estratégico “Rumo aos 100 Anos”, um conjunto de propostas que visa aumentar a produção agropecuária e os investimentos com outras cooperativas e em unidades próprias. O planejamento da Frísia foi desenhado sob seis perspectivas principais: Sustentabilidade, Gestão, Mercado, Pessoas, Financeiro e Cooperados. Assim, seguirá a missão da cooperativa, que é disponibilizar produtos e serviços para gerar resultado sustentável a cooperados, colaboradores e parceiros. Saiba mais em frisia.coop.br.

Imagem: Divulgação