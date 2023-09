Faturas de energia da Equatorial Pará podem ser pagas pelo PIX

Alternativa é disponibilizada para garantir agilidade e conforto aos clientes.

Entre as alternativas de pagamento de fatura que a Equatorial Pará disponibiliza aos clientes está o PIX, que pode ser realizado de forma segura e instantânea. De acordo com a distribuidora, somente no ano passado, foram registrados quase dois milhões e novecentos mil pagamentos nesta modalidade.

De acordo com Thiago Cunha, líder de Garantia da Receita da Equatorial Pará, o serviço traz agilidade e comodidade para o dia a dia dos clientes.

“O cliente pode pagar a sua conta sem sair de casa, a qualquer hora do dia, sete dias por semana, inclusive no feriado. A Equatorial Pará foi uma das primeiras distribuidoras do Brasil a ter essa alternativa prática, rápida e segura disponibilizada nas contas de energia”, comenta Thiago.

Como pagar?

O QR Code está presente tanto na fatura impressa quanto na fatura que chega por e-mail dos consumidores paraenses. O consumidor precisa entrar no aplicativo do banco onde tem a chave PIX cadastrada, apontar a câmera do celular para o QR Code e realizar a transação.

Vale destacar também que entre as vantagens está a agilidade de compensação, com a transferência instantânea. Por exemplo, clientes na iminência de sofrer uma suspensão no fornecimento por falta de pagamento poderão regularizar a sua situação em poucos minutos.

Outras formas de pagamento

Além do QR Code para o pagamento com o PIX Equatorial, as faturas disponibilizam o código de barras e a linha digitável. Com isso, os clientes podem pagar as faturas por cartão de crédito ou boleto bancário.

Inclusive, no pagamento por crédito, o parcelamento pode ocorrer em até 24 vezes, a partir de uma conta. Os clientes têm acesso às maquinas nas agências de atendimento e com as equipes em campo. São aceitas as bandeiras Visa, Master, Hiper, American e Elo.

Foto: Divulgação