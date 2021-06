Faustão é internado e Domingão terá comando de Tiago Leifert

O apresentador Fausto Silva foi hospitalizado nesta quinta-feira (10), no Hospital Albert Einstein, após apresentar um quadro de infecção urinária. Faustão está sendo acompanhado pelos médicos Fernando Bacal, Bento Cardoso do Santos e Arnaldo Cividanes.

Faustão está recebendo um tratamento endovenoso que deve durar 48 horas. Sendo assim, ele não poderá comparecer a gravação do Domingão do Faustão, que acontece às sextas-feiras. No entanto, o programa não será retirado da grade da Globo neste domingo.

A Rede Globo confirmou que o comando do Domingão vai ficar sob a responsabilidade de Tiago Leifert e emitiu uma nota à imprensa para falar do assunto. A nota também ressalta que a edição deste domingo (13) terá “uma disputa inédita no mata-mata da Super Dança dos Famosos”.

O tratamento poderia ser feito de casa, mas os profissionais optaram por interná-lo por causa da exigência de observação e repouso. A previsão de alta de Fausto Silva é para este sábado (12).

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/TV Globo