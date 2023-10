Faustão revela que pensou que ia morrer antes de transplante

O apresentador Fausto Silva concedeu sua primeira entrevista à televisão após o transplante de coração em agosto e fez revelações sobre como se sentiu durante o período em que esteve internado. Em conversa no Domingo Espetacular deste domingo (8), o comunicador contou que chegou a pensar que morreria e que já havia conversado com os filhos a fim de se preparar para o pior.

– Eu já tinha resolvido minha vida, conversado com os meus filhos. Eu tenho muita fé, mas eu sou pragmático. Não adianta todo mundo falar que vai dar certo, você tem que rezar e esperar o melhor – explicou.

Faustão falou ainda que já sabia que precisaria de uma cirurgia cardíaca, pois tinha problemas genéticos.

– Eu já sabia que um dia eu teria que fazer uma cirurgia de coração, só não sabia que era transplante. O que dá pra fazer? Um cara que nunca fumou, nunca bebeu, nunca usou droga… Era questão de genética que eu fui descobrir pela vida, talvez pelo lado do meu avô paterno, que faleceu aos 40 anos de idade. Mas enfim, tive que enfrentar – acrescentou.

O apresentador acredita que teve muita sorte por possuir tipo sanguíneo B, o que, segundo ele, acelerou a espera pelo transplante. Fausto ainda criticou as pessoas que insinuaram que ele teria furado a fila de doação de órgãos.

– A gente sabe que a internet abriu espaço para todos os imbecis do mundo. Tem que conviver com esse mundo. Quem pensa o mal é sempre gente do mal. Não adianta tentar mudar. Até que ele se arrebenta no mal. Tem cara que só pensa no podre, e esse tipo tem em todo lugar – pontuou.

De acordo com ele, a “cirurgia foi o de menos” em vista do processo de adaptação e recuperação.

– A cirurgia foi o de menos, instalou o coração e já começou a funcionar. O problema são as outras coisinhas. Pele seca, ficar 45 dias na cama do hospital, a musculatura, precisa de reabilitação, muito disciplina. É só isso – assinalou.

Por fim, Faustão avaliou que foi muito “abençoado para continuar vivendo”, e ponderou que ele precisa repensar muitas coisas a partir de agora.

– A gente perde tempo com besteira, acaba se irritando por bobagem. Já estou com 60 anos de trabalho, vim até aqui com um trabalho decente, agora mais ainda ligado pra fazer um trabalho do dia a dia que tenha um objetivo, levar o bem para as pessoas – completou.

