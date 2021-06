Faustão tem alta hospitalar e retoma gravações do Domingão

Nesta terça-feira (15/6), Fausto Silva recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Desde a semana passada, o apresentador estava internado na unidade de saúde particular para passar pelo tratamento de uma infecção urinária.

De acordo com Lauro Jardim, de O Globo, Faustão já teria até marcado uma reunião com sua equipe para a gravação do próximo Domingão do Faustão.

Substituído

No último domingo (13/6), com a ausência de Faustão na emissora, pela primeira vez em 32 anos, quem ficou responsável pelo comando da atração foi Tiago Leifert.

“Ele me deu essa missão de representá-lo hoje, mas eu não estou super feliz. Estou honrado, mas preferia mil vezes estar de pijama assistindo o programa em casa porque o Faustão faz parte da nossa família. Faustão, beijo para você. Toma esse antibiótico. Volta logo”, disse Leifert no começo do programa.

O apresentador do Big Brother Brasil conquistou elogios nas redes sociais e chegou a ser um dos assuntos mais comentados no Twitter. “Não é fácil substituir o Faustão, mas o Tiago está tirando onda”, escreveu um usuário. Outro pontuou: “Primeira vez do Domingão do Faustão sem Faustão tinha que ser em 2021 mesmo. Que ano de doido”.

Fonte: metropoles.com