Fazenda é invadida por bandidos e o caseiro expulso em Quatro Bocas

Um grupo de pessoas foi preso pela Polícia Militar depois de invadir a fazenda Rio Negro, no Distrito de Quatro Bocas, município de Tomé-Açu, no nordeste do Pará, por volta das 18h do dia 07, quinta-feira passada. Os bandidos tomaram conta da propriedade, colocaram o caseiro para correr e ainda interditaram, com cordas, a ponte de acesso ao local.

A prisão foi feita pelo policial militar José Diego de Oliveira Reis, que conduziu os acusados à delegacia, apresentando-os à delegada Ewerllany Felismino que, inexplicavelmente, liberou a todos, embora tenham quebrado bastante os bens da propriedade que pertence à empresa Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Indústria e Comércio S/A (BBF RIC), ou seja, promoveram o crime de dano.



De acordo com o policial Reis, ele foi mandado à fazenda para ver o que estava acontecendo pelo seu comandante. A primeira barreira foi na ponte que estava interditada. O pessoal ali encontrado, disse que fazia um protesto contra a BBF, que produz e beneficia palma de dendê nos municípios de Tomé-Açu, Acará, Concórdia do Pará e Moju, e que está buscando seus direitos na Justiça, haja vista grupos indígenas e quilombolas estarem constantemente se dizendo donos da área que foi legalmente comprada, inclusive com todos os registros em cartório.



Esse pessoal foi revistado e, como nada tinham de ilícito, foram liberados. Na fazenda, Reis se deparou com o caseiro, que lhe contou que os bandidos invadiram o local dizendo que se apossariam de tudo e o expulsaram de sua casa mediante ameaças de morte. Foi esse pessoal que terminou detido e depois foi solto na Delegacia de Polícia, mesmo após terem cometido os crimes de invasão de domicílio na forma qualificada, dano na forma qualificada e ameaça, mesmo após tais crimes cometidos os infratores foram liberados pela autoridade policial, sequer foi requisitada perícia técnica para local.



Mesmo assim, está feito o registro em Boletim de Ocorrência e a empresa BBF, mais uma vez, faz protestos pelo que considera descaso em relação a apurar os fatos.



