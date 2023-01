Fazendeiro é preso pela PF por porte ilegal de fuzil e pistola em Redenção

A Polícia Federal prendeu uma pessoa e apreendeu um fuzil, pistola e munições durante barreira montada na entrada do município de Redenção, no sudeste paraense, na manhã desta quinta-feira, 19. O responsável pelas armas tem registro de Colecionador, Atirador Desportivo, Caçador (CAC), mas as transportava em desacordo com a legislação vigente.

O homem preso é um fazendeiro de Redenção que saía da cidade, no sentido de Cumaru do Norte, indo a um sítio. Ele portava irregularmente uma Carabina fuzil Taurus e uma pistola 9mm municiada. A legislação atual não permite mais o “porte de trânsito de arma de fogo municiada por colecionadores, atiradores e caçadores, inclusive no trajeto entre sua residência e o local de exposição, prática de tiro ou abate controlado de animais”.

Também foram apreendidas 28 munições 9mm em dois carregadores; 125 munições da carabina fuzil, calibre 5.56; e o aparelho celular do dono das armas, que foi preso em flagrante por porte ilegal. Ele pagou fiança e responderá processo em liberdade.

A PF não informou o procedimento para que o proprietário reveja seus armamentos e munições de volta e nem se tem direito a resgatá-los.

Imagens: Ascom/SRPF