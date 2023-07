Fazendeiro mineiro é assassinado por pistoleiros na frente da família, em Altamira

O fazendeiro Flávio Moreira Teixeira foi morto a bala ontem, domingo, 23, quando se encontrava com a família e amigos em um restaurante no centro da cidade de Altamira, no sudoeste do Pará, região do Xingu. O crime foi cometido por um pistoleiro que chegou de moto, sacou a arma e fez cerca de dez disparos contra a vítima, fugindo em seguida.



A vítima ainda foi levada ao Hospital Regional da Transamazônica, mas não resistiu aos ferimentos.



Imagens das câmeras de segurança da área serão observadas pelas autoridades no sentido de tentar identificar o assassino.



Junto a amigos e familiares a polícia também espera descobrir as causas do crime.

Flávio Moreira Teixeira tem o corpo velado em Altamira, mas será sepultado em Minas Gerais.

Imagem: Reprodução