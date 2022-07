Fazendeiro oferece R$ 50 mil de recompensa por gado roubado em Ourilândia do Norte

O fazendeiro Vilmar Chaveiro está oferecendo uma recompensa no valor de R$ 50 mil para quem ajudar a localizar o gado furtado de sua propriedade, a Fazenda Rodeio, localizada na vicinal Abelha, no município de Ourilândia do Norte, no sul do Pará.

Segundo o fazendeiro, os criminosos furtaram cerca de 60 cabeças de gado. “Os animais são mansos e estavam dormindo quando o crime aconteceu. Se alguém souber me avise que tem recompensa”, disse o proprietário.

Essa não é a primeira vez que Vilmar tem o gado roubado. Ele contou que em setembro de 2021, a propriedade foi alvo dos bandidos e por isso ele acredita que o mesmo grupo voltou para cometer um novo furto. O caso foi denunciado à polícia.

Fonte: Blog Zé Dudu