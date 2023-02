FCP abre inscrições para Obras Literárias e de Não Ficção de 2023

A Fundação Cultural do Pará (FCP), lançou nesta terça-feira (07) o edital de Obras Literárias e de Não Ficção de 2023. O objetivo é premiar 63 obras inéditas e escritas em língua portuguesa, como romances, dramaturgia, cultura popular e gastronomia.

Interessados em participar podem se inscrever a partir de hoje (07) até o dia 24 de março por meio de formulário virtual. Podem participar escritores e outros profissionais atuantes nas linguagens artísticas e culturais listadas no edital.

O valor a ser pago pela premiação do certame é de R$ 1.260.000. cada obra deve receber em torno de R$ 20 mil. O candidato deverá optar pela categoria de premiação em conformidade com a dimensão da produção da proposta, com o cronograma e orçamento apresentados.

Qualquer dúvida em relação ao edital pode ser esclarecida, por envio de e-mail para o endereço eletrônico editalpublicacoes2023@gmail.com. O prazo de recebimento de e-mail é até às 14h do penúltimo dia do edital.

Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará