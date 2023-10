FCP abre inscrições para oficina de impressão fotográfica em Belém

Estão abertas as inscrições para a oficina “Laboratório de Impressos Fotográficos: postal, zine, pôster, livro de artista, etc”, realizada pelo Núcleo de Oficinas Curro Velho, integrante da Fundação Cultural do Pará.

As aulas acontecerão no Laboratório de Fotográfia e Audiovisual do Curro Velho. Serão ofertadas 10 vagas a partir desta segunda-feira (30), e continuarão até o dia 3 de novembro.

A proposta da oficina é criar um espaço voltado ao diálogo, leitura e produção de impressos fotográficos em diversos formatos da produção a partir da produção dos participantes usando suportes impressos para estimular o pensamento fotográfico articulado com as ações de editar, publicar e difundir a fotografia com diferentes perfis de leitores.

O material básico para edição, impressão, montagem e encadernação dos impressos será disponibilizado no Laboratório, além disso o curso irá realizar visitas dos participantes à biblioteca Carmen Souza e ao arquivo fotográfico e audiovisual do Curro Velho. O Laboratório é uma atividade complementar às oficinas regulares de Fotografia e Audiovisual do Curro Velho.

Serviço:

LABORATÓRIO DE IMPRESSOS FOTOGRÁFICOS: POSTAL, ZINE, PÔSTER, LIVRO DE ARTISTA, ETC.

Período: 07, 08, 09, 13, 14 e 16 de novembro.

Horário: 15h às 17h

Vagas: 10 participantes (com seleção, caso necessário, a partir de texto de apresentação do inscrito).

Local: Laboratório de Fotografia e Audiovisual do Núcleo de Oficinas Curro Velho. Endereço: Rua Professor Nelson Ribeiro, nº 287, no bairro do Telégrafo, em Belém.

Foto: Divulgação