FCP abre inscrições para profissionais que queiram trabalhar na 26ª Feira do Livro

Por meio da Diretoria de Leitura e Informação, a Fundação Cultural do Pará (FCP) abre inscrições para ocupação do estande da instituição na 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes. O evento acontecerá entre os dias 09 e 17 de setembro no Hangar, com sessões de autógrafos, lançamentos de livros e bate-papos, nos horários de 11h a 19h. O formulário de inscrição deve ser preenchido até o dia 28 de agosto.

Se mais de um profissional escolher o mesmo dia e horário, a equipe técnica da FCP responsável pelo estande sorteará os participantes interessados.

A inscrição é voltada apenas para profissionais que estejam interessados em participar da Feira no estande da Fundação Cultural do Pará, de acordo com a atividade escolhida.

Acesse o formulário de inscrição.

