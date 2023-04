FCP celebra o Dia Nacional do livro Infantil com programação em Marabá

O Governo do Estado, por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP), realizou uma programação especial no município de Marabá, localizado no sudeste do estado, em alusão ao Dia Nacional do Livro Infantil, celebrado no dia 18 de abril.

A programação faz parte das ações de democratização da leitura promovidas pela Fundação, no âmbito do Projeto “Leitura por todo o Pará”, programa do governo do Estado que visa ampliar o acervo nos espaços de leitura, promovendo a literatura infantil paraense e garantindo o acesso à leitura.

Interação – A Expedição Literária chega ao município de Marabá, na Região de Integração Carajás, com o objetivo de apoiar a produção cultural local, da mesma forma que visa promover o fomento à leitura e ao fortalecimento da cadeia produtiva do livro, qualificando escritores e demais fazedores de cultura, e garantindo a circulação das produções bibliográficas locais, com a interação entre escritores e estudantes da educação básica, no circuito do livro e com a Feira de Livros, uma importante ferramenta de circulação das obras produzidas no Pará.

Ainda neste mês de abril, estão previstas inaugurações de bibliotecas no nordeste paraense. A ação do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas tem como objetivo fomentar, preservar e difundir os bens culturais em todos os 144 municípios do Estado. Fazendo parte de outros municípios que também receberão livros, a ação da FCP vai entregar mais de 8 mil exemplares nesta edição do projeto.

