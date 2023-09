FCP participa da 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro com programação para todos

A Fundação Cultural do Pará (FCP) leva ao público da 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes uma mostra de suas ações. A programação inclui sessões de lançamento de livros e autógrafos, além de contação de histórias para crianças. O evento acontece no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia de 9 a 17 de setembro.

Mais de 30 escritores participarão de atividades de interação com o público no estande da Fundação Cultural do Pará na 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes. As sessões de lançamento de livros abordarão temas variados, como contos, poemas, o papel da mulher e da inteligência artificial na literatura.

As sessões de bate-papo da Feira contarão com a presença de três escritores paraenses premiados nacionalmente: Edyr Augusto, Monique Malcher e Airton Souza. Os autores são referências na literatura amazônica e têm obras reconhecidas em todo o país.

As conversas de bate-papo no estande da FCP, abordarão a mediação de leitura, com Nilo Carlos e Daniele, pesquisadores da UFPA, e a resistência dos sebos no contexto do livro e leitura, com Andrey, Charles e Anderson, proprietários dos sebos “Lima Barreto”, “Sebo & Cia” e “Relicário”, respectivamente.

A Fundação Cultural do Pará (FCP) também promoverá ações para o público infantil. Serão 14 atividades lúdicas no âmbito da leitura e da arte cênica, que acontecerão aos sábados e domingos do evento.

De manhã ou de tarde, as crianças poderão assistir aos teatro de bonecos e ouvir histórias que estimulam não apenas o hábito de leitura, mas também o desenvolvimento psico-social dos pequenos. Além disso, será realizado o projeto “Que Nem Maré”, que brinca com a fantasia e o sobrenatural, a partir da obra “Visagens e Assombrações de Belém”, de Walcyr Monteiro.

Foto: Divulgação