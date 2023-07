FCP promove o workshop ‘Casa com Mirai’, na Casa das Artes com entrada gratuita.

A Fundação Cultural do Pará receberá o Workshop “Casa com Mirai”, dos dias 11 a 14 de julho, das 15h às 19h, na Casa das Artes. O ministrante será Renan Mendes, e contará com a participação dos professores Kellen Sampaio e Rick Lima, a entrada é gratuita.

A proposta do workshops de danças urbanas é mergulhar nas modalidades Waacking, Dance Hall, Heels Class e Jazz Funk. Contando um pouco da história, de bases, treinos e coreografia, fazendo o aluno expandir seu arcabouço de movimentos, pesquisa corporal e experimentação dos fundamentos da dança.

As aulas são para desenvolver a dança urbana como forma de linguagem, e descobrir maneiras de falar pelo movimento, sobre o que a sua dança quer transmitir. A vivência da aula contará com um primeiro momento onde os participantes irão debater sobre a cultura e como ela vem sendo trabalhada até o presente momento.

Renan Mendes, professor e dançarino, conta sobre como chegou a ele o convite, e o que o público pode esperar do workshop. “Já desenvolvo um trabalho em dança com Kellen e Ricky há muito tempo e o trabalho deles vai agregar bastante a todo mundo que participar do curso. A Fundação nos convidou, para levar nossos estudos em danças urbanas pro Laboratório de Aperfeiçoamento”, destaca o dançarino.

“Esse é um evento perfeito para quem busca aprimorar seus conhecimentos em danças urbanas, então nós esperamos que os participantes venham com vontade de aprender, experimentar e estudar um pouco mais esse mundo tão incrível. Ficamos extremamente felizes com o convite e super animados, estamos preparando as aulas com muito carinho, estamos ansiosos para compartilhar nossos estudos e conhecer os alunos”, finaliza o professor.



Serviço:

Workshop “Casa com Mirai”

Data: 11, 12, 13 e 14 de julho.

Horário: 15h às 19h.

Local: Casa das Artes, R. Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236 – Nazaré.

Ministrante: Renan Mendes

Participações: Kellen Sampaio e Rick Lima.

Entrada Gratuita

Texto de Jhullyele Santos/ Ascon FCP

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação