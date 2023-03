FCP promove workshop de produção de e-books a partir do dia 29 de março

A partir desta quarta-feira (29) a Fundação Cultural do Pará, localizada na Avenida Gentil Bittencourt, vai promover o workshop “Produção de Livros Eletrônicos”. O evento é uma ação da Diretoria de Leitura e Informação, por meio da Coordenadoria de Promoção Editoral, e vai acontecer tanto de forma virtual quanto presencial, no Auditório Aloysio Chaves (3º andar). As inscrições ficam abertas até esta terça-feira (28).



A Diretora de Leitura e Informação, Neila Garcês, diz que a importância do evento está em qualificar os profissionais de letras do Pará para atuarem no ambiente virtual. “A circulação do livro, hoje, acontece muito em espaços virtuais, no meio digital. O e-book já está estabelecido no contexto da promoção do livro, mas ainda temos muitos profissionais competentíssimos que não manipulam as ferramentas tecnológicas”, explica.



Podem participar do evento escritores, experientes ou novatos, estudantes, fazedores de cultura e demais interessados em compreender e produzir livros eletrônicos. O workshop vai ser ministrado pelo Prof. Dr. Jorge Lopes, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação e Cultura, da Universidade Federal do Pará. O professor é autor e organizador de livros de literatura (poesia e crônicas), com premiação em concursos literários.

Do dia 29 a 31 de março, o encontro vai acontecer no Auditório Aloysio Chaves, localizado no terceiro andar do Centur, sede da Fundação, das 14h às 17h. O encerramento vai acontecer no dia 01 de abril de forma virtual, das 9h às 14h. Os interessados podem se inscrever através deste formulário.

Mais informações no e-mail cped2021dli@gmail.com



Serviço

Workshop de Produção de Livros Eletrônicos

Data: 29 A 31/03 (presencial), das 14h às 17h; 01/04 (virtual), das 9h às 14h

Local: Auditório Aloysio Chaves – 3º andar da Fundação Cultural – Gentil Bittencourt 650 – Nazaré.

Ministrante: Prof. Dr. Jorge Lopes (UFPA)

Inscrições: encurtador.com.br/emNZ8

Foto: Ilustração Adobe