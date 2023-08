Fé e devoção: Promesseiro reencontra réplica de geladeira que integra acervo do Museu do Círio

Na última quinta-feira (11), o promesseiro de 80 anos, José Maria Cabral Corrêa, visitou o Museu do Círio, em Belém, onde reencontrou um dos objetos mais curiosos que compõem o acervo do museu, a réplica de uma geladeira. A peça foi confeccionada em 1987 e levada na cabeça de seu José, em forma de agradecimento a Nossa Senhora de Nazaré, da Igreja da Sé até a Basílica Santuário. O encontrou foi repleto de emoção, pois ocorreu quase 36 anos após a experiencia do promesseiro.

“Eu fiquei muito feliz de encontrar essa peça aqui. Olhar pra ela me permitiu reviver tantas coisas. São várias memórias e muita gratidão. Quem a viu aqui foi uma sobrinha, que logo ligou pra mim dizendo sobre a geladeira. Isso foi em maio, e eu fiz questão de vim aqui. Sempre venho a Belém uma vez por ano, e agora teve um motivo mais especial ainda”, disse José Maria, que atualmente mora em Araguari, interior de Minas Gerais.

Seu José, passou boa parte da vida em Recife (Pernambuco), trabalhou na fábrica da Brastemp por 11 anos antes de realizar o sonho de ter uma concessão da marca. Quando conseguiu seu objetivo, em 1987, ele teve a ideia de construir uma geladeira e trazê-la para sua terra natal, Belém. Foram três meses trabalhando na réplica, e chegou a receber ajuda com a pintura e o transporte.

A geladeira, que pesa 26 quilos, foi construída em lambril. É oca e tem um espaço na parte de baixo onde foi acoplado o capacete usado por José na procissão, além de um espaço para permitir sua visão.

A geladeira ficou por anos na Basílica de Nazaré, até compor o acervo do Museu do Círio. A peça impressiona pela fidelidade a uma geladeira original da mesma marca e época, tendo até a réplica de um motor.

Segundo a diretora do Museu do Círio, Rosemarie Maçaneiro, acompanhou o reencontro de José com a peça que simboliza sua gratidão. “Não é apenas uma peça de museu; é um símbolo de sua jornada, fé e criatividade”, disse a diretora.

A geladeira, segundo Rosemarie Maçaneiro, deixava uma interrogação para os visitantes. “Agora, com a visita do seu José, o Museu finalmente entende o porquê da sua existência. Ele é um artesão de primeiríssima, e ficou bonito. Agora, a gente vai poder contar histórias bem de perto com quem realmente viveu a fé e produziu e materializou para mostrar pra gente uma história tão bonita. É a fé, é o amor, é a arte, tudo junto”, acrescentou.

Acervo – O Museu do Círio reúne, desde 1986, peças confeccionadas em miriti, ex-votos (símbolos das promessas feitas pelos fiéis), mantos, berlinda e outros ícones da maior festividade religiosa dos paraenses, o Círio de Nazaré.

Em 2022, o Museu foi reinaugurado, passando a integrar o Complexo Feliz Lusitânia, no bairro da Cidade Velha, centro histórico de Belém. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 9 h às 17.

Foto: Lorena Saraiva / Ascom Secult