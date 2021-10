Fé fez parte do tratamento de servidora da Santa Casa

Parte dos profissionais de saúde que atenderam pessoas com Covid-19 na Santa Casa do Pará também tiveram a doença, mas não perderam a fé. Agora, já recuperadas, comemoram a realização de mais um Círio de Nazaré ao lado de colegas de trabalho e familiares.

A técnica de enfermagem Marinete Gama trabalha na triagem obstétrica, e foi uma das servidoras contaminadas pelo vírus causador da doença. “Lembro de uma paciente, o primeiro nome dela é Sara, que recebi na área restrita. Chegou com suspeita, bem no começo da pandemia, em abril do ano passado. Estava muito triste, se sentindo só, com medo de morrer e não queria comer. Em um plantão eu a atendi e decidi conversar, tentar ajudar. Disse a ela para confiar, ter fé em Deus, que estávamos cuidando dela, e nossa Mãe estava olhando por nós. Disse a ela: ‘você tem fé? Acredite, vai dar tudo certo’. Ela se recuperou completamente”, lembra a profissional.

Não demorou muito para que a própria Marinete fosse positivada para a Covid-19. “Fiquei com muito medo quando senti os sintomas, mas coloquei minha fé em ação e pedi à Mãe que sempre intercede por mim. Acreditei que ia dar certo, que novos exames mostrariam uma melhora”, conta ela, que chegou a passar uma semana internada na Santa Casa, com 50% de comprometimento pulmonar.

“Eu não dava conta de tomar banho sozinha, por isso fui internada. Estava tão debilitada que meus colegas se sensibilizaram e me acolheram. Minha filha disse: ‘Mãe, coloque Nossa Senhora na frente, que ela nunca nos abandonou, a senhora vai se recuperar’. Todos os dias eu pedia a ela para que meus exames mostrassem que eu tinha superado a doença, e foi o que aconteceu”, confirma a devota.

Por Carol Menezes (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação