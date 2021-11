Fé, mito e cultura se misturam no Dia de Finados em Belém

Os cemitérios de Belém apresentam grande movimentação de pessoas que para esses locais acorrem no sentido de alumiarem as sepulturas onde se encontram parentes e entes queridos. Muitas dessas pessoas aproveitam para visitar personalidades famosas da cultura e do folclore paraense que estão sepultadas em necrópoles como a de Santa Isabel, no bairro do Guamá.

Ali se acham sepultados o médico Camilo Salgado, tido por muitos como um santo paraense que opera milagres, sobretudo com relação a curas de doenças incuráveis e difíceis. Outros procuram o sepulcro de Severa Romana, a mulher que se manteve pura em seu casamento e, em decorrência disso, acabou sendo covardemente assassinada, neste que é um dos feminicídios mais famosos ocorridos em Belém. E, finalmente, tem a chamada “Moça do Carro”, uma jovem que, segundo os causos, as estórias, sai para passear de táxi pela cidade e depois manda o motorista cobrar a corrida no outro dia em sua casa.

No caso do médico Camilo Salgado, há muito de fé nas pessoas, tanto que a sua sepultura é ornamentada com flores e placas em agradecimento por graças alcançadas, fotos, escritos e centenas de velas que são acesas o ano inteiro, especialmente nos dias de segunda-feira e também, no Dia de Todos os Santos, celebrado ontem, segunda-feira, 1, e de Finados, nesta terça-feira, 2.

Camilo Salgado foi um conhecido médico que, em vida, ajudou a muitas pessoas e, por seu conhecimento de medicina, operou em vida “muitos milagres”. Inclusive, ainda nesta manhã, no Cemitério de Santa Isabel, muitas histórias eram ouvidas sobre doenças em que os pacientes estavam desenganados e pediram a intercessão de Camilo Salgado junto a Jesus, tendo sido milagrosamente curadas

FEMINICÍDIO

A sepultura de Severa Romana fica bem próxima à capela do Cemitério de Santa Isabel. São centenas de pessoas que visitam o sepulcro, fazem orações e também contam histórias sobre a covardia de que a jovem senhora foi vítima ao se recusar a aceitar outro homem que tentava intrometer-se em sua vida conjugal, ela que era casada e devota ao marido. Em volta da sepultura existem muitas placas, flores e velas. Nas placas, também a ela atribuídas operações de milagres.

MITO

Digna das estórias narradas por jovens e crianças na noite das Bruxas (Halloween), a "Moça do Táxi", que teria falecido vítima de acidente de trânsito em Belém ainda muito jovem, sai na noite do Dia de Todos os Santos para passear pela cidade em "carro de aluguel". Depois de várias voltas, ela pede para descer, perto do cemitério, dá um endereço ao motorista, para que ele cobre pela corrida de manhã. O motorista vai ao endereço e fica sabendo que a jovem já morreu há muito tempo. Não se tem notícia de que esses fatos ainda aconteçam nos dias de hoje, mas a história ainda rende atenção e pensamentos macabros sobre como ocorriam essas coisas de as almas saírem para terem contato com seres vivos no século passado. Certo é que, nesta terça-feira, 2, Dia de Finados, essas três sepulturas, que são reais, ainda recebem muita visitação no Cemitério de Santa Isabel.

Imagens: Ray Nonato/Ronabar.