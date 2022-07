Fecant Comunidade’ anuncia os 16 intérpretes selecionados

O “Fecant Comunidade”, edição especial do Festival Canção da Transamazônica voltada para intérpretes de 6 a 17 anos, acaba de selecionar os 16 artistas que irão se apresentar no evento. Parte dos selecionados foi apontada pela votação dos internautas e o restante foi escolhido pelo júri do festival. O Fecant Comunidade acontecerá nos dias 07, 08 e 09 de julho, na Casa da Memória, em Altamira, na região do Xingu.

A edição é voltada aos intérpretes que residem em Altamira e nas comunidades da Ilha da Fazenda e da Ressaca, no município de Senador José Porfírio. Além de concorrer ao total

de R$ 23 mil em prêmios, os selecionados têm a oportunidade de participar de oficinas de

música, teatro e audiovisual.

Confira a lista de selecionados:

Mellyne Lima, 10 anos anos, da comunidade Independente I

Akiane, 14 anos, comunidade Água Azul

Andrecia Diciane, 11 anos, comunidade do Uirapuru

Cacá,12 anos, comunidade do Jatobá

Dhyemily Oliveira, 15 anos, Jatobá

Gaby Lourenço, 12 anos, comunidade Ayrton Senna II

Glícia Krauzer, 17 anos, comunidade da Brasília

Hágata, 14 anos, Brasília

Luiza Silva, 10 anos, comunidade São Joaquim

Maria Vitória, 10 anos, Água Azul

Nákakôti, 15 anos, comunidade Ilha da Fazenda

Pietro Felipe, 9 anos, Independente I

Thaís Ferreira, 12 anos, comunidade Ilha da Ressaca

Thayfny Levita, 12 anos, comunidade Casa Nova

Saskia Silva, 16 anos, Brasília

Vivi Juruna, 14 anos, Água Azul

“Tivemos o número recorde de inscritos e decidimos ampliar o número de selecionados de

12 para 16. Esses já serão premiados com R$ 1 mil cada um. O objetivo foi contemplar

mais famílias”, explica a cantora Joelma Klaudia, idealizadora e coordenadora do Fecant.

Além disso, os três primeiros colocados do Fecant Comunidade receberão prêmios em

dinheiro nos valores de R$ 6 mil (1º lugar), R$ 5 mil (2º lugar) e R$ 3 mil (3º lugar),

enquanto os demais participantes receberão R$ 1 mil cada um.

“A expectativa é que o Fecant Comunidade se transforme em um grande espaço de aprendizado, de formação, de informação e de troca de saberes, que a crianças tenham contato com arte-educação e que a participação no festival fique registrado na memória

como os melhores dias da vida delas”, destaca Joelma.

A seleção foi divulgada na quarta-feira, 29 de junho, pelo site do evento e pelos perfis do Fecant no Facebook (FecantAltamira) e Instagram (@fecant.altamira). Mais informações

estão disponíveis no site comunidade.fecant.com.br.

Em caso de desistência, o candidato será substituído pelo artista selecionado na ordem de repescagem.

Todos os candidatos e os respectivos pais e responsáveis que irão acompanhá-los deverão

estar vacinados contra a Covid-19, com pelo menos 2 doses.

O tradicional festival com a disputa de composições inéditas de artistas adultos será retomada na 8a edição do Fecant, em novembro.

Foto: Divulgação