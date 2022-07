‘Fecant Comunidade’ inicia na quinta-feira, 8, com 16 cantores infanto-juvenis

O Festival Canção da Transamazônica acontecerá em Altamira, nos dias 7, 8 e 9 deste mês de julho.

A edição especial do Festival Canção da Transamazônica, o “Fecant Comunidade”, apresentará 16 jovens talentos selecionados, com idades entre 6 e 17 anos, em Altamira, região do Xingu. A maratona do evento inicia nesta quinta-feira, 7, com oficinas e sarau, no campus da UFPA. Na sexta-feira, 8, haverá ensaio no palco do Fecant, na Casa da Memória. No mesmo local acontecerá a grande noite do festival, no sábado, 9, a partir das 20h, com a apresentação dos candidatos e os shows de Lucas Lima e Jeff Moraes.

O Fecant vai distribuir R$ 23 mil em prêmios. Cada candidato selecionado receberá R$ 1 mil, sendo que os três primeiros colocados receberão R$ 6 mil (1º lugar), R$ 5 mil (2º lugar) e R$ 3 mil (3º lugar). O evento será transmitido ao vivo pelo canal do Festival Canção da Transamazônica no Youtube (https://www.youtube.com/channel/UC7WI2OSMmkAL4WS6abocmPQ). O patrocínio é da Norte Energia.

“Altamira está fervendo pelo Fecant. O povo está em polvorosa, as crianças estão animadas, as famílias estão emocionadas, todo mundo ansioso pelo evento”, comemora a coordenadora e idealizadora do festival Joelma Klaudia. Os candidatos selecionados residem em Altamira e também nas comunidades da Ilha da Fazenda e da Ressaca, no município de Senador José Porfírio, Volta Grande do Xingu.

Na quinta-feira, 7, às 9h, no campus da UFPA em Altamira, haverá o credenciamento dos pequenos artistas selecionados para o Fecant. As oficinas de teatro e música com Jeff Moraes e Naieme acontecerão às 10h e às 13h. Além disso, haverá roda de conversa com os pais e responsáveis, às 10h. Às 15h, terá início um sarau no cais à beira do rio, em que os cantores mirins irão se apresentar pela primeira vez.

A sexta foi reservada para os ensaios, que acontecerão das 18 às 22h, na Casa da Memória.

Mega estrutura

“Tudo isso é muito bom e, ao mesmo tempo, exige muita atenção da gente para lidar com uma equipe de produção envolvendo mais de 100 pessoas e 16 famílias dos candidatos, porque vem a mãe, vem a tia e a avó. A gente conseguiu trazer a população, fazer com que as comunidades se encontrem no Fecant”, ressalta. A estrutura de palco, som e iluminação do festival está sendo montada na Casa da Memória.

Na grande noite do festival, no sábado, 9, o show de Lucas Lima vai abrir a programação musical às 20h10. Logo em seguida, os 16 candidatos selecionados irão passar pelo palco do Fecant Comunidade. Às 22h, iniciará o show de Jeff Moraes. Logo depois, às 23h, acontecerá a premiação do festival.

Confira a lista de selecionados:

Mellyne Lima, 10 anos anos, da comunidade Independente I

Akiane, 14 anos, comunidade Água Azul

Andrecia Diciane, 11 anos, comunidade do Uirapuru

Cacá,12 anos, comunidade do Jatobá

Dhyemily Oliveira, 15 anos, Jatobá

Gaby Lourenço, 12 anos, comunidade Ayrton Senna II

Glícia Krauzer, 17 anos, comunidade da Brasília

Hágata, 14 anos, Brasília

Luiza Silva, 10 anos, comunidade São Joaquim

Maria Vitória, 10 anos, Água Azul

Nákakôti, 15 anos, comunidade Ilha da Fazenda

Pietro Felipe, 9 anos, Independente I

Thaís Ferreira, 12 anos, comunidade Ilha da Ressaca

Thayfny Levita, 12 anos, comunidade Casa Nova

Saskia Silva, 16 anos, Brasília

Vivi Juruna, 14 anos, Água Azul

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Altamira vai aplicar teste de Covid-19 e vacina nos participantes durante as oficinas e também na noite de apresentação, no sábado, 9.

O Fecant Comunidade vai realizar ainda, no próximo dia 23 de julho, oficinas de videomaker nas comunidades da Ilha da Fazenda e da Ressaca, além de um show com os três primeiros colocados do festival na comunidade da Ressaca.

Mais informações nos perfis do Fecant no Facebook (FecantAltamira) e Instagram (@fecant.altamira) e no site comunidade.fecant.com.br.

O tradicional festival com a disputa de composições inéditas de artistas adultos será retomada na 8a edição do Fecant, em novembro.