Fecant pode ser reconhecido como patrimônio imaterial

O Festival Canção da Transamazônica -Fecant, evento que acontece na cidade de Altamira, no sudoeste Paraense, região do Xingu, poderá ser reconhecido como Patrimônio Imaterial de Natureza Cultural do Pará. Na última terça-feira, 02, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará – Alepa aprovou, em turno único, o Projeto de Indicação Nº 9/2022 que trata do assunto, de autoria do deputado Eraldo Pimenta. O projeto segue para a sanção do governador do Estado.

Em sete edições realizadas e duas edições especiais, envolvendo participantes de todo o Brasil, premiações de compositores e intérpretes, a valorização da produção musical e dos artistas do Xingu e o estímulo à nova geração da música regional, o Fecant vem se consolidando como um dos principais festivais de música do Pará.

Os dias de realização do Fecant são dias de efervescência cultural em Altamira, com shows e oficinas gratuitos e de incentivo ao turismo no município.

“É o reconhecimento de Altamira como a mais nova vitrine cultural do estado do Pará. Temos muito do que nos orgulhar do nosso lugar, pois a nossa relação de pertencimento é valorizada juntamente com esse título”, comemora a idealizadora e coordenadora do Fecant. Joelma Klaudia.

“A nossa expectativa é de ampliar o evento buscando nos editais específicos de patrimônios imateriais recursos que fortaleçam ainda mais a nossa história cultural na Transamazônica. Esse reconhecimento nos dá um leque de opções para realizar o nosso festival de maneira a fomentar o turismo e o comércio, além da música”, vislumbra.

“Comecei a levantar essa bandeira sozinha em 2010 e em 2011 tivemos a primeira edição. Hoje somos mais de 100 trabalhadoras e trabalhadores neste fazer cultural e a cada ano buscamos inovar em ações. No primeiro semestre deste ano, ficamos entre os 10 melhores festivais lusófonos e hispânicos e fomos em busca desse título em Portugal. Representamos Altamira, o Pará e o Brasil na nossa categoria”, destaca Joelma Klaudia.

Imagem: Divulgação