Fechamento de casa dançante deixa desempregados em Santa Cruz do Arari

A tradicional casa de shows e eventos Palace Dancing, localizada à orla fluvial de Santa Cruz do Arari, no Marajó, teve as atividades suspensas pela Polícia no último dia 7 e, com isso, várias famílias ficaram sem emprego e renda, fruto de um imbróglio que envolve a direção do estabelecimento, as autoridades policiais e a própria prefeitura municipal. O caso já chegou ao conhecimento do Delegado Geral Walter Rezende, bem como, na Corregedoria Geral da Polícia Civil.



O motivo da suspensão das atividades do Palace Dancing alegado pela polícia é a falta do competente alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura de Santa Cruz do Arari. No entanto, os proprietários da casa, empresários Rosilene do Espírito Santo Barbosa e Antônio Barbosa Neto, comprovam ter as documentações expedidas pela Polícia, bem como, o laudo de vistoria expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar. Segundo dizem, eles deram entrada com o requerimento junto à prefeitura solicitando expedição do alvará de funcionamento, conforme previsto no Código de Postura da cidade, que, até o momento, não foi deferido.



Dona Lena Barbosa, como é mais conhecida a empresária, procurou a reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ para denunciar que vem sendo vítima de “perseguição política”, fruto do que seriam “mágoas da última campanha para eleição do novo prefeito municipal”. Ela explica que trabalha com eventos e comércio em geral em Santa Cruz do Arari há muitos anos e que coopera com a economia da cidade gerando emprego e renda, com oportunidades de trabalho para os cidadãos locais que dependem em sua maioria, do comércio, da pesca, da lavoura e do próprio serviço público municipal para sobreviver, já que no Marajó não existem grandes oportunidades de absorção da mão de obra em função da falta de empresas industriais, por exemplo.



Assim, quando o Palace Dancing foi fechado pela polícia durante ação de fiscalização, várias famílias perderam a única oportunidade que tinham de se sustentar, já que ficaram sem o trabalho.

Ainda conforme dona Lena, sua casa tem tradição na promoção de eventos para a cidade. “Quando fazemos uma festa, imagine quantas pessoas estão do lado de fora vendendo alguma coisa para quem vai adentrar ao recinto. Essas pessoas, indiretamente, estão ganhando em função dos eventos ocorridos na nossa casa; essas pessoas têm na nossa casa um referencial onde certamente vão conseguir o pão-nosso-de-cada-dia. Sem festa, sem promoção, essas pessoas também estão prejudicadas com o fechamento do Palace Dancing”, acrescentou a empresária que deve conversar pessoalmente, ao lado do seu marido Antônio Barbosa, com o Chefe de Polícia Walter Rezende, em busca de uma solução. “Estamos envidando todos os esforços para cooperar com o desenvolvimento de Santa Cruz do Arari. Não estamos contra ninguém. A Prefeitura não pode nos impedir de trabalhar”, afirma dona Lena.

OS OUTROS LADOS

Contatado na tarde de ontem, segunda-feira, 20, o delegado de Cachoeira do Arari, Pedro Paulo, que responde também pela delegacia de Santa Cruz do Arari (que, há dois anos, não tem delegado titular de carreira), explicou que o Palace Dancing foi fechado apenas pelo fato de estar funcionando sem o competente alvará de funcionamento da prefeitura. Ele disse que, tão logo a casa seja regularizada junto ao município de Santa Cruz do Arari, será liberada sem qualquer problema.

Também foi ouvido o prefeito municipal de Santa Cruz do Arari, Nicolau Pamplona. Ele explicou que o Palace Dancing precisa fazer “umas adequações em sua estrutura” e que, tão logo essas exigências sejam cumpridas, “a prefeitura irá liberar o alvará de funcionamento sem qualquer obstáculo”.

Pamplona confirmou que já existe um requerimento dos proprietários da casa junto à prefeitura solicitando o alvará, mas que o local foi alvo de uma fiscalização da polícia durante a realização de uma promoção no dia 7, evento este que foi suspenso em razão da inexistência do alvará do município.



Imagens: Cleiton Palmeira/Ronabar