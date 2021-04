Federação confirma datas e horários dos jogos de Remo e Paysandu no mata-mata do Parazão

Jogos já iniciam no próximo final de semana

A Federação Paraense de Futebol (FPF) confirmou as datas e os horários dos jogos válidos pelas quartas de final do Campeonato Paraense 2021. O documento confirma as seguintes datas e horários dos confrontos no mês de maio.

Remo x Águia

Jogo de ida: dia 01 (estádio Zinho Oliveira, Marabá, a partir das 16h)

Jogo de volta: dia 04 (estádio Baenão, a partir das 19h)

Paysandu x Bragantino

Jogo de ida: dia 02 (Diogão, a partir de 10h)

Jogo de volta: dia 05 (Curuzu, a partir das 19h)

Castanhal x Independente

Jogo de ida: dia 02 (Modelão, a partir de 16h)

Jogo de volta: dia 05 (Navegantão, a partir das 16h)

Tuna x Itupiranga

Jogo de ida: dia 02 (Zinho Oliveira, a partir de 16h)

Jogo de volta: dia 05 (Souza, a partir das 15h)