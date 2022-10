Federação de Remo programa reunião virtual para definir data da eleição

Reconhecendo o deslize cometido, a diretoria da Federação Paraense de Remo – Fepar, programou uma reunião on-line com os clubes e comissão de atletas para definir o novo programa da eleição presidencial da entidade. O encontro virtual está marcado para o dia 3 de novembro, a partir das 19h.

A eleição da Fepar seria realizada nesta quinta-feira, 27, contudo, acabou suspensa por erro de edital de convocação ter sido publicado internamente.

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária [AGE]em Regime de Urgência para Federação Paraense de Remo nº 005/2022.

Pelo presente Edital, conforme os Artigos 22, 23 e 24 de seu Estatuto, ficam convocados, em regime de urgência, os clubes filiados e os membros da Comissão Estadual de Atletas da Federação Paraense de Remo, a saber, respectivamente: Clube do Remo (na pessoa do Sr. presidente Fábio Bentes e/ou Sr. diretor John Vasconcelos), Paysandu Sport Club (na pessoa do Sr. Presidente Maurício Ettinger e/ou Sr. diretor Antônio Couceiro e/ou Sr. diretor Afonso Sarmanho), Tuna Luso Brasileira (na pessoa da Sra. presidente Graciete Maués. Associação de Remo Guajará (na pessoa do Sr. Presidente Hugo Araújo e/ou Sra. diretora Aliny Ribeiro) e os membros da Comissão Estadual de Atletas Sr. Ângelo Vasconcelos Júnior, Sr. Leandro Rodrigues e Sra. Beatriz Araújo, para que no dia 03 de novembro de 2022, às 19:00 horas, em primeira chamada onde se instalará com o quórum qualificado previsto em seu estatuto, ou trinta minutos depois com qualquer número em segunda e última chamada, se façam presentes na AGE – Assembleia Geral Extraordinária da Federação Paraense de Remo, no formato remoto, na sala meet.google.com/jdd-mdzx-qsb, a fim de deliberar sobre as seguintes pautas: 1º – Alteração no Estatuto da FEPAR; 2º -Decidir sobre a antecipação de eleição da Presidência e sua forma de realização; 3º – Decidir sobre o prazo de registro de candidatura, marcar data conveniente para a eleição e fixar a data da posse dos eleitos; 4º -O que ocorrer

Imagem: Divulgação