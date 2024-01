Federação Israelita comenta fala de Genoino: “Filosofia de Hitler”

A Federação Israelista de São Paulo -FISESP emitiu uma nota de repúdio contra a declaração do ex-presidente do PT e ex-deputado federal José Genoino que sugeriu um boicote a empresas ligadas a judeus no Brasil. Além disso, o petista também sugeriu que o governo brasileiro corte relações comerciais com Israel.

“Há, por exemplo, boicote a empresas vinculadas ao Estado de Israel. Inclusive, acho que o Brasil deveria cortar as relações comerciais, na área da segurança e na área militar com o Estado de Israel”, disse Genoino em uma transmissão ao vivo, no último sábado, 20.

Em nota, a Federação declarou que a fala do político, condenado no mensalão, não foi só criminosa como também remete à filosofia nazista.

“Além de criminosa, a fala antissemita de Genoino remete à filosofia de Adolf Hitler. O boicote a judeus foi a primeira ação coordenada do regime nazista contra os judeus na Alemanha”, diz a entidade.

E continua:

– A FISESP afirma o seu repúdio, ao ver que constantemente, figuras importantes do Partido dos Trabalhadores e que exercem influência no governo federal se utilizam dos mesmos discursos que flertam com o nazismo e o fascismo e que foram condenados pelo próprio PT há pouco tempo.

A Federação lembra que as relações comerciais entre Brasil e Israel envolvem cerca de 450 empresas com tratados de longo prazo, além do investimento no setor de Tecnologia e Inovação que é fundamental para o desenvolvimento do Brasil.

“Ao evidenciar a origem judaica de empresas e pedir seu boicote, Genoino revela a sua covardia e o seu víeis antissemita. O que nos preocupa ainda mais é o silêncio dos dirigentes do partido que o acolhe. Líderes que se dizem defensores da democracia não podem concordar com mais este ataque, que busca atingir pessoas apenas pelo fato de serem judeus ou judias. O antissemitismo merece total reprovação.

Imagem: Reprodução/Pleno.News