Federação PSOL e Rede oficializa Adolfo Neto como candidato a governador do Pará

Na última quarta-feira (3), a federação PSOL e Rede oficializou, em convenção estadual da sigla na sede da escola de samba Quem São Eles, em Belém, a candidatura de Adolfo Neto a governador do Estado. O nome que concorrerá para a vice-governadoria ainda está indefinido.

A federação lançou 17 candidatos à Câmara Federal e 41 candidatos à Assembleia Legislativa do Estado do Pará pelas duas legendas. Para o senado, o partido lançou a candidatura do atual deputado federal Beto Faro (PT) ao Senado

Currículo

Adolfo Oliveira Neto tem 36 anos, é dirigente do PSOL no Pará e professor da Universidade Federal do Pará (UFPA). É formado em Pedagogia pela Universidade do Estado do Pará (UEPA) e em Geografia pela UFPA, tem PHD em Geografia pela Cardiff University, de Londres. Casado e pai de duas filhas, ele iniciou a militância na própria UFPA, atuando no movimento estudantil e na educação popular, trabalhou na alfabetização de idosos no bairro do Guamá, periferia de Belém, e na educação no campo, no município de São Domingos do Capim, Nordeste Paraense. Foi sindicalista ligado à Associação dos Docentes da UFPA e desenvolveu pesquisa sobre educação popular na Amazônia ribeirinha e geografia agrária.

Fonte: g1 Pará e TV Liberal — Belém

Foto: Reprodução/TV Liberal