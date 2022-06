Feijão e arroz estão cada vez mais caros na cesta básica paraense

Foi-se o tempo em que comer feijão com arroz, sem a mistura de uma proteína, era o que podia fazer as pessoas de baixo poder aquisitivo para se alimentarem com dignidade. Feijão e arroz estão com preços às alturas. Nos últimos doze meses, os reajustes nos preços dos dois produtos atingiram, respectivamente, as casas dos 12,47% e 3,59%, impraticáveis para quem ganha apenas um salário minimo e, com esse valor, tem de se alimentar, sustentar a família, pagar aluguel, gás, transportes, energia água, sem falar nas demais necessidades básicas.

Os números foram apresentados nesta segunda-feira, 27, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA. Os dados começam pelo preço do quilo de arroz.

Em maio passado, a Cesta Básica dos paraenses voltou a ficar mais cara, com todos os produtos que a compõem em alta, entre ele o arroz que, pelo terceiro mês consecutivo este ano, ficou mais caro, e também nos balanços do ano de 2022 (Janeiro-Maio) e nos últimos 12 meses. O produto dos tipos 1, tipo 2 e o Parbolizado, comercializados em supermercados da capital paraense, tem o preço acompanhado semanalmente pelo Dieese/Pa.

Ainda de acordo com o Dieese/PA, a trajetória de preços do quilo do arroz nos últimos 12 meses não foi uniforme e teve a seguinte disposição: Em Maio/2021, o preço médio do quilo do produto estava sendo comercializado a R$ 5,01; encerrou o ano passado (Dezembro/2021) sendo comercializado em média a R$ 4,98. No inicio deste ano (Janeiro/2022), foi comercializado em média a R$ 4,90; R$ 5,09 em abril e, no mês passado, já custava R$ 5,19.

Com isso, o preço do arroz ficou quase 2,00% mais caro no mês passado (Maio/2022) em relação ao mês de Abril/2022. Ainda de acordo com as análises do Dieese/PA, no Balanço dos cinco primeiros meses deste ano (Janeiro-Maio/2022), o produto acumula alta de 4,22% e 3,59% nos últimos 12 meses. Assim, o gasto total mensal atingiu o valor de R$ 18,68, com um impacto em relação ao Salario Mínimo atual de quase 2,00%.

FEIJÃO

Segundo o Dieese/PA, a Cesta Básica ficou mais cara em maio, custando R$ 628,00, puxada pela alta em todos os itens que a compõem, com destaque para o feijão, que registrou a maior elevação de preço. O produto também é pesquisado semanalmente nos supermercados de Belém.

Em maio, pela quinta vez consecutiva este ano, o preço do produto voltou a apresentar alta. Já nos balanços dos cinco primeiros meses deste ano (Janeiro-Maio/2022) e também nos últimos 12 meses, o produto também ficou mais caro, com reajustes acima da inflação calculada para os mesmo períodos.

A trajetória de preços do quilo de feijão comercializado nos supermercados da Capital nos últimos 12 meses, foi a seguinte: Em Maio/2021, o produto foi comercializado em média a R$ 7,54; encerrou o ano passado (Dezembro/2021) custando R$ 6,56. No inicio deste ano (Janeiro/2022) foi comercializado em média a R$ 6,33; R$ 7,80 em abrio e, no mês passado (Maio/2022), com novo aumento, o quilo do produto foi comercializado em média a R$ 8,48.

Com isso, o preço do quilo de feijão ficou quase 9,00% mais caro no mês passado (Maio/2022) em relação ao mês de Abril/2022. Ainda segundo as análises do Dieese/PA, nos cinco primeiros meses deste ano (Janeiro-Maio/2022), o preço do feijão acumula alta de mais de 29,00% contra uma inflação calculada em 4,96% (INPC/IBGE) e, nos últimos 12 meses, o reajuste no preço do produto alcançou 12,47%, contra uma inflação calculada em 11,90% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

Imagem: Reprodução