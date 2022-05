Feijão é artigo para quem tem dinheiro na capital paraense. Alta chega a 19,00%.

Os preços dos alimentos básicos no Pará continuam em alta. No mês passado (Abril/2022), por exemplo, a Cesta Básica dos paraenses voltou a ficar mais cara, custando cerca de R$ 610,00, comprometendo na sua aquisição mais da metade do atual salário mínimo de R$ 1.212,00 (em vigor desde 01.01.2022). Também no mês passado (Abril/2022), todos os itens que compõem a Cesta Básica apresentaram aumentos, entretanto, o quilo do feijão foi o produto que registrou a maior elevação de preço.



O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA pesquisa semanalmente o preço do quilo do Feijão carioquinha e o cavalo em Supermercados da capital. Ainda de acordo com as pesquisas do Dieese/PA, a trajetória de preços do quilo do Feijão consumido pelos paraenses e comercializado nos supermercados da capital, nos quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abril/2022) e também nos últimos 12 meses foi a seguinte: Em Abril/2021, o quilo do produto foi comercializado em média a R$ 7,53; encerrou o ano passado (Dezembro/2021) sendo comercializado em media a R$ 6,56. No inicio deste ano (Janeiro/2022), foi comercializado em média a R$ 6,33; R$ 6,97 em março e, no mês passado (Abril/2022), com novo aumento, o quilo do produto foi comercializado em média a R$ 7,80.



Com isso, o preço médio pelo quilo do Feijão ficou quase 12,00% mais caro no mês passado (Abril/2022) em relação a Março/2022. Ainda segundo as análises do Dieese/PA, nos quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abril/2022), o preço do feijão acumula alta de quase 19,00%, percentual superior à inflação calculada em 12,47 (INPC/IBGE) para o mesmo período e, nos últimos 12 meses, o reajuste no preço do produto foi de quase 4,00%.

Imagem: Divulgação