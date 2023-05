Feijão supera a inflação alcançando quase 30,00% nos últimos 12 meses

O preço médio do quilo do feijão consumido pelos paraenses e comercializado nos supermercados da capital continua caro. De acordo com as pesquisas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, no mês passado, o preço médio do quilo do produto voltou a ficar mais caro; já nos balanços comparativos deste ano (Janeiro-Abril/2023) e também dos últimos 12 meses (Abril/2022-Abril/2023) os reajustes acumulados superam a inflação medida para os mesmos períodos. Nos quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abril/2023), entre os 12 produtos que fazem parte da Cesta Básica dos paraenses, o feijão é disparado o produto que mais subiu de preço.

O Dieese/PA pesquisa semanalmente os preços do quilo do feijão. Nos últimos 12 meses, a trajetória de preços médios do produto foi a seguinte: no mês de Abril/2022, o produto foi comercializado a R$ 7,80; encerrou o ano passado (Dezembro/2022) sendo comercializado em média a R$ 7,84. Iniciou este ano (Janeiri/2023) custando em média R$ 9,62; R$ 9,70 em fevereiro; R$ 9,88 em março e, no mês passado (abril/2023), com nova alta, foi comercializado em média a R$ 10,10.

Com isso, o preço do quilo do feijão na capital ficou 2,23% mais caro no mês passado (Abril/2023) em relação ao mês de Março/2023. Ainda de acordo com as análises do Dieese/PA, no balanço comparativo de preços dos quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abril/2023) o preço do produto acumulou alta de 28,83% e, nos últimos 12 meses (Abril/2022-Abril/2023) ficou ainda mais caro, acumulando um reajuste de quase 30,00%.

Como pode ser observado, as análises feitas pelo Dieese/PA mostram que os reajustes registrados no preço do quilo do feijão comercializado na capital superam em mais que o dobro a inflação registrada em 2,42% (INP/IBGE) para os quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abril/2023) e acima também do índice registrado em 3,83% (INPC/IBGE) para os últimos 12 meses. Alguns fatores têm relação direta com a carestia no preço do feijão, são eles: diminuição de área plantada, entressafra, variações climáticas, custo de produção e sazonalidade. Cabe enfatizar que os paraenses, sentem no bolso todos estes fatores no preço do produto, entretanto o custo do frete ajuda a encarecer mais ainda o preço final do Feijão que chega aos nossos locais de comercialização.

