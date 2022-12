Feira Art e Chic edição de Natal acontecerá na Estação das Docas nesta semana

Na próxima quarta-feira (08), a Estação das Docas recebe a 22ª edição da Feira Art & Chic Belém, a edição especial de natal do evento, reunirá expositores regionais de moda autoral, decoração, artesanato e outros segmentos, além de presentear o público com um show gratuito da cantora Gigi Furtado. O evento começa às 12h e segue até às 22h, no armazém 3 do complexo, com entrada franca.

Esta edição especial de natal, vai oferecer ao público diferentes opções para quem busca por presentes, o que não vai faltar é inúmeras possibilidades para surpreender amigos e familiares. Haverá produtos como oias, bijuterias, acessórios, moda artesanal, roupas, calçados, brinquedos, livros, artigos de decoração, entre outros itens, vale a pena comparecer e procurar por um presente ideal para presentear aquela pessoa especial.

Na ocasião haverá um espaço gourmet dedicado à gastronomia regional e doces natalinos, como panetones e roscas artesanais, e outras sugestões para as festas de final de ano.

O evento, além de incentivar a economia criativa, artesãos e empreendedores paraenses, o público que visitar a Feira poderá assistir a um show gratuito da cantora e compositora paraense Gigi Furtado. A artista levará um repertório com muito ritmo para deixar o público bem animado.

Serviço:

Feira Art & Chic Belém

Data: 8 de dezembro.

Horário: 12h às 22h, com entrada franca.

Local: Estação das Docas, Boulevard das Feiras – Av. Boulevard Castilhos Franças, SN, Campina, Belém PA.

Foto: Divulgação