Feira da Praça da República encara de frente concorrência com as praias

Durante todo os domingos do Veraneio 2023, a Feira da Praça da República que é aberta ao público toda semana resistiu a concorrência com as praias, para onde converge uma boa parte da população nesta época de férias escolares. Ali, turistas, belenenses e visitantes de toda parte encontram toda sorte de produtos, como CDs, DVDs, artesanato, vinil, livro usado, comidas e sucos de frutos regionais, bebidas exóticas, teatro de rua, apresentações de bandas, capoeira, doação de animais como cães e gatos e uma infinidade de coisas.

Trata-se de um ambiente saudável sob árvores nativas da Amazônica no centro da capital paraense, para onde convergem famílias de belenenses, turistas e visitantes de toda parte que aproveitam para conhecer mais de perto a cultura e o clima deste ponto da Amazônia Legal.

O artista plástico Cezar Maia, que pinta quadros e já teve obras expostas inclusive em Paris, na França, onde ainda não teve a oportunidade de estar pessoalmente, conta que adora passar seus domingos expondo sua arte na Feira da Praça da República.

“Aqui a gente brinca, ganha dinheiro, conhece pessoas, conhece culturas diferentes, faz novas amizades. Aqui é tudo pra quem trabalha e frequenta”, explica. Cezar diz que não viu diminuir o movimento de pessoas na Praça da República neste mês de julho, época das férias escolares, quando grande parte da população migra para o interior, especialmente Mosqueiro, Outeiro, Salinas, Marudá, Caripi, Ajuruteua, Marajó e tantos outros destinos do turismo de férias desta época do ano no Estado do Pará.

Segundo o artista plástico, assim como muita gente aproveita esta época para viajar, muitos aproveitam para vir para Belém e a Feira da Praça da República é um referencial de diversão com poucos gastos aos domingos, afinal, há comidas, bebidas e produtos secos e molhados à disposição para todos os gostos e bolsos.

Na manhã deste último domingo do veraneio, era intenso o movimento de pessoas na Praça da República, passeando com as crianças e com os animais. “Um local maravilhoso, saudável e grátis, perto de casa. Pra quê melhor”, frisa Anísio Lourenço, bancário aposentado que estava acompanhado de um casal de netos.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar