Feira da Sustentabilidade comercializa produtos orgânicos e recebe material reciclável

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) realizou na quinta e sexta-feira (30 e 31) a Feira da Agricultura Familiar e da Sustentabilidade, que recebeu pilhas e baterias para o descarte correto, além de papel, vidro, plástico e metais. A Feira ocorreu em dois prédios da Semas, localizados na Avenida Magalhães Barata, em Nazaré, no dia 30, e no prédio sede, na Travessa Lomas Valentinas, no segundo dia.

A Gerência de Sustentabilidade da Semas faz a troca de material reciclável entregue pelos frequentadores por mudas e biofertilizante produzido no biodigestor do órgão ambiental. “Recebemos hoje vidro, papel, plástico, metal, pilhas, baterias e isopor, que depois serão entregues ao Instituto Alachaster para fazer a reciclagem”, informou Maria de Lourdes Lima, do setor de Sustentabilidade da Semas.

A feira reuniu produtores rurais da Região Metropolitana de Belém (RMB) e do nordeste paraense, como os municípios de Mãe do Rio e Bragança, que ofertaram seus produtos orgânicos a preços atraentes e qualidade aprovada. A ação faz parte do Programa de Educação Ambiental e Agricultura Familiar, que incentiva a produção sem pesticidas com geração de renda, e fomentar a alimentação saudável.

Integrante da equipe da Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam), da Semas, Isabele Carvalho vê o movimento de servidores da Semas e moradores da redondeza fortalecendo a feira e garantindo o retorno financeiro para produtores e a exposição de produtos de qualidade aos clientes.

O casal Helena e Edgar Cruz veio do sítio Santa Helena, na comunidade de João Novo, município de Santa Izabel do Pará (Região Metropolitana de Belém), para vender cebolinha, manjericão, cariru, couve, jambu, chicória e outras hortaliças cultivadas sem agrotóxicos. “Estamos na feira pela primeira vez, e estamos satisfeitos com as vendas. Para o primeiro dia, tá bom”, disseram os produtores.

Qualidade – Do município de Mãe do Rio, no Nordeste do Pará, veio a produção de laticínios (manteiga de garrafa e queijo), de ovo caipira, mel, água de coco, açaí e farinha de tapioca, trazidos pelo casal Dayse e Felipe Abreu. “Vendemos nossos produtos para clientes que já conhecem a qualidade da nossa produção na Fazenda Rosana”, informou o casal.

Igor Aguiar, coordenador do Núcleo Regional (Nure), da Semas, no município de Itaituba, Oeste do Pará, e Amilton Aguiar, coordenador do Nure Santarém, na mesma região, estavam na feira para adquirir produtos sem utilização de químicos. “Compramos mel e própolis. Esses produtos são muito bons, naturais”, disse Amilton.

A feira da sustentabilidade oferece ainda ecobijuterias produzidas a partir de papel de embalagens e revistas, que seriam descartadas de forma inadequada no meio ambiente. O conhecimento do artesanato foi adquirido pela artesã Paula Vitória em oficinas realizadas pela Semas na Usina da Paz (UsiPaz) do Icuí-Guajará, em Ananindeua (município da RMB). “Fiz a oficina de ecobijuteria e agora vendo em feiras como essa, e em casa também”, contou Paula.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom/Semas