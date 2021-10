Feira das Mulheres Empreendedoras oferece diversos produtos para o público que passa no Aeroporto de Belém

Está sendo realizado a Feira das Mulheres Empreendedoras, que tem como objetivo incentivar e apoiar o empreendedorismo Feminino Paraense. A exposição acontece até o dia 28 de outubro no segundo piso do Aeroporto de Belém, com exibição de artesanato e uma variedade de produtos, que ocorre nos horários de 8h as 18h.

O objetivo é de aquecer a economia e mostrar a potência do empreendedorismo feminino, a feira reúne grande empresárias do Pará, que apresentam seus produtos e serviços para vender ao público que estará circulando pelo espaço.

A escolha de apresentar a feira no Aeroporto é uma forma de mostrar que a feira também apoia o turismo e consecutivamente convida o público para vê as mudanças que há no Aeroporto.

O público vai poder apreciar as variedades de artesanato, folheados, sabonete artesanal, lembrancinhas do Círio, moda, assessórios, laços, decorações, camisas, canecas diferenciadas, pintura a mão e muitos itens diferenciados. Com a chegada das festas de final do ano, a exposição é uma ótima alternativa para quem pretende presentear os familiares na festa de Natal, fica a dica.

Foto: Reprodução

Jornalista: Marina Moreira