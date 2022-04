Feira de adoção de animais “Miaudote” será feita no próximo sábado

O mês de Abril é o mês da conscientização dos maus tratos aos animais, e foi pensando em dar visibilidade a causa do Abril Laranja, que o deputado estadual, Igor Normando e protetores de abrigos independentes de proteção animal, irão realizar no próximo sábado (23), mais uma edição da feira “Miaudote”.

A feira que tem apoio do Parque Shopping Belém, acontecerá no estacionamento G1, de 9h ás 14h; no endereço Av. Augusto Montenegro, 4300, no bairro Parque Verde, em Belém. A feira já contemplou mais mais de dois mil animais em 2022, e terá além das adoções, ações de conscientização sobre maus-tratos.

Estarão disponíveis para adoção diversos animais, entre gatos e cachorros, que foram resgatados de situação de rua, de maus tratos e abandono. A adoção responsável pode ser feita por qualquer pessoa maior de 18 anos, mediante a apresentação de documentos e preenchimento de um formulário de responsabilidade junto aos abrigos.

Redação: Paola Queiroz

Foto: Felipe Nobre