Feira de Adoção de Cães e Gatos reúne animais chipados e livres de zoonoses

A Prefeitura Municipal de Belém promoveu na manhã deste sábado, 14, a terceira edição, deste ano, da Feira de Adoção de Cães e Gatos. A ação foi realizada por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), que levou mais de 30 animais, castrados e vacinados, entre filhotes e adultos. A programação ocorreu no estacionamento do Parque Shopping, localizado na Avenida Augusto Montenegro.

“Aqui na feira, é feito o cadastro e a entrevista das pessoas que adotam os animais. E quando é concretizada a adoção, é feita a chipagem do cachorro ou do gato. Essa é uma maneira de termos um controle da população de animais”, explicou o médico veterinário do CCZ, Júlio Cláudio Souza Carneiro.

O Centro de Controle de Zoonoses afirma que no chip é possível encontrar informações sobre cor, raça, sexo, idade, vacinação, vermifugação e informações sobre o tutor.

O programador de software, Gabriel Andrade, 20 anos, foi até a Feira de Adoção para escolher um novo amigo e adotou um cãozinho. “Tô feliz com o novo companheiro, esse aqui é muito esperto e dengoso”, contou Gabriel, que ainda não havia escolhido o nome do pet.

Edições anteriores – A Feira de Doação de Cães e Gatos teve a primeira ação no dia 08 de maio de 2021, quando levou cerca de 28 animais. A segunda edição da Feira foi realizada no dia 12 de junho, com a novidade tecnológica de microchip no pet. Ao todo, 32 animais foram apresentados ao público nessa data.

Adoção – O CCZ tem aproximadamente 200 animais prontos para adoção e livre de zoonoses, ou seja, doenças que são transmitidas de animais para humanos. Quem perdeu a feira, mas quer adotar um animal, pode ir ao Centro de Controle de Zoonoses, localizado na Avenida Augusto Montenegro, de segunda a sexta-feira, de 10h às 13h. É preciso levar documento de identificação e comprovante de residência. O interessado pela adoção passa por entrevista para saber se está apto para cuidar do pet.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Brasil/Foto: Marcos Barbosa COMUS